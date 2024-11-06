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首月盈利近4000万元！河南炼化实现“开门红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.12 22:14
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　　12日，洛报融媒记者从中国石化河南炼化公司获悉，该企业统筹抓好提质增效、项目建设、科技创新等工作，在今年首月加工原料油65万吨，销售汽油同比增加2.09万吨，盈利近4000万元，实现生产经营“开门红”。

　　聚焦提质增效，河南炼化紧紧围绕高质量发展主线，根据库存平衡、市场需求、运行工况，及时优化调整装置负荷、产品排产计划，保障两套催化装置高负荷运行，为增产高标号汽油创造条件。在抓好生产的同时，该企业积极向总部争取汽油配置计划，抢抓汽油市场，为提升汽油销量奠定基础。

　　针对今年春节期间航煤市场需求量增加现状，河南炼化还通过实施“控油增煤”优化措施，在首月完成航煤销售量5万吨，有力保障了市场供应。

　　聚焦项目建设，河南炼化在完成乙烯项目及炼油配套工程投资15.21亿元的基础上，已实现航煤管道首站机械竣工，完成线路工程管道焊接47.4千米。根据规划，今年该企业将按照节点持续推进百万吨乙烯项目建设，力争在5月底前完成187台长周期设备的招标采购，在二季度开始现场施工，同时推进年产5万吨1-己烯(生产香料、染料、增塑剂、表面活性剂、脂肪醇等精细化学品的重要原料)项目前期工作，持续做好百万吨乙烯项目产品优化和下游承接。

　　聚焦科技创新，河南炼化在今年首月持续做实绿色石化和先进材料产业研究院建设，积极拓展与科研院所、高校的多元化深度合作，目前已形成相关工作规划。该企业今年将联合相关院所推进气相聚丙烯成套技术开发，同时将强化数智化企业建设，通过AI赋能加快百万吨乙烯项目信息化建设。

　　根据规划，后续河南炼化将继续深入挖掘装置运行成本，着力开发高附加值产品，强化全链条、全流程优化创效，聚焦“航煤生产储备基地+茂金属聚烯烃生产基地”产业格局，全力打造产业链条完整、具有核心竞争力的中西部重要高端石化产业基地，力争为全市产业发展作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 饶艳 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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