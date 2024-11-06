应复尽复！洛阳规上工业企业全力以“复”开好局

12日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，截至当日，洛阳2124家规模以上工业企业实现应复尽复，河洛大地工厂车间纷纷开启“忙碌模式”，全力冲刺一季度“开门红”。
12日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，截至当日，洛阳2124家规模以上工业企业实现应复尽复，河洛大地工厂车间纷纷开启“忙碌模式”，全力冲刺一季度“开门红”。
12日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，截至当日，洛阳2124家规模以上工业企业实现应复尽复，河洛大地工厂车间纷纷开启“忙碌模式”，全力冲刺一季度“开门红”。
有创新攻关的不断突破。12日上午，在中国一拖中小拖公司，伴随着火热生产，工作人员正加紧对一批丘陵山地拖拉机进行全面调试。
自农历正月初八复工复产以来，该企业根据此前用户使用数据及定期反馈，针对产品适应性、稳定性、作业效率升级实现了新的突破。作为中国一拖在护航国家粮食安全领域取得的重点创新成果，这批丘陵山地拖拉机即将在今年春耕中大显身手。
有抢抓风口的迅猛发展。作为洛阳及省内唯一的轮毂轴承生产企业，洛阳LYC汽车轴承科技有限公司在春节假期提前进入全面生产阶段。该企业抢抓工业领域设备更新和新能源汽车产业发展东风，在生产效率、自动化、智能化等领域创下多项行业纪录，目前已实现今年首月营收两位数增长。
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