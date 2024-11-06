最高气温15℃！未来一周洛阳以晴好天气为主

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，预计未来一周洛阳市以晴好天气为主。15日、16日受冷空气扩散影响，风力较大。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，预计未来一周洛阳市以晴好天气为主。15日、16日受冷空气扩散影响，风力较大。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，预计未来一周洛阳市以晴好天气为主。15日、16日受冷空气扩散影响，风力较大。
最近几天天气预报
今天夜里：晴天间多云。
13日(周四)：晴天到多云，气温-3℃～11℃。
14日(周五)：多云转晴天，气温-1℃～14℃。
15日(周六)：晴天间多云，西北风3～4级，气温1℃～15℃。
16日(周日)：晴天间多云，偏北风3～4级，气温0℃～12℃。
17日(周一)：晴天间多云，气温0℃～11℃。
18日(周二)：晴天间多云，气温0℃～10℃。
19日(周三)：多云间阴天，气温-3℃～7℃。⑥
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