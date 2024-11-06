洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳公安辟谣：假的！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 平安洛阳 2025.02.12 18:00
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今日，“平安洛阳”微信公众号发布消息称，为有效净化网络环境，营造清朗网络空间，洛阳公安持续开展网络谣言打击整治工作，依法查处多起网络谣言案件，行政处罚2人。

　　案例一

　　2月9日，洛阳市公安局西工分局工作中发现，一网民为给某酒店引流，通过微信视频号、抖音平台发布“元宵焰火晚会举办活动”相关虚假视频，引发网民热议，造成不良社会影响。

　　公安机关依法对该网民张某进行传唤，张某如实陈述其虚构事实、扰乱公共秩序的违法行为。目前，张某已被公安机关依法行政处罚。

　　案例二

　　2月2日，洛阳市公安局伊川县局工作中发现，辖区居民潘某为博人眼球，虚构事实，在他人发布的一段交通事故视频下评论，谎称该事故发生地为伊川县，涉嫌虚构事实扰乱公共秩序，造成不良影响。

　　目前，潘某已被公安机关依法行政处罚。

　　警方提醒

　　网络不是法外之地，净化网络环境需要广大网民共同努力，希望大家保持理性思考，提高防范意识，积极抵制网络谣言，做到不造谣、不信谣、不传谣，携手共建文明有序的清朗网络空间。

　　对于编造、散布谣言、故意扰乱公共秩序，造成不良社会影响的，一经查实，公安机关将依法依规严肃处理。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
        春节假期就跟开了十倍速似的，“嗖”一下就过完了。
  • ·春节将至，洛阳医生紧急提醒！
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市十六届人大三次会议胜利闭幕
  • 徐衣显主持召开专题会议研究古都...
  • 新车免检，还要申领车辆检验标志...
  • 今夜到明天洛阳风力较大 请注意防护
  • 洛阳市今春赴外地高校引才专项行...
  • 市十六届人大三次会议主席团举行...
  • 今年洛阳150个乡里中心将提质升级
  • 洛阳市级层面首次实行民生实事项...
  • 两会瞬间
  • 打好“十四五”收官战 开启“十五...
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    应天门

    国风人像

    王城上元夜 伴月赏花灯

    红山欢乐谷随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605