洛阳公安辟谣：假的！

今日，“平安洛阳”微信公众号发布消息称，为有效净化网络环境，营造清朗网络空间，洛阳公安持续开展网络谣言打击整治工作，依法查处多起网络谣言案件，行政处罚2人。

今日，“平安洛阳”微信公众号发布消息称，为有效净化网络环境，营造清朗网络空间，洛阳公安持续开展网络谣言打击整治工作，依法查处多起网络谣言案件，行政处罚2人。

案例一

2月9日，洛阳市公安局西工分局工作中发现，一网民为给某酒店引流，通过微信视频号、抖音平台发布“元宵焰火晚会举办活动”相关虚假视频，引发网民热议，造成不良社会影响。

公安机关依法对该网民张某进行传唤，张某如实陈述其虚构事实、扰乱公共秩序的违法行为。目前，张某已被公安机关依法行政处罚。

案例二

2月2日，洛阳市公安局伊川县局工作中发现，辖区居民潘某为博人眼球，虚构事实，在他人发布的一段交通事故视频下评论，谎称该事故发生地为伊川县，涉嫌虚构事实扰乱公共秩序，造成不良影响。

目前，潘某已被公安机关依法行政处罚。

警方提醒

网络不是法外之地，净化网络环境需要广大网民共同努力，希望大家保持理性思考，提高防范意识，积极抵制网络谣言，做到不造谣、不信谣、不传谣，携手共建文明有序的清朗网络空间。

对于编造、散布谣言、故意扰乱公共秩序，造成不良社会影响的，一经查实，公安机关将依法依规严肃处理。⑥