最新批复！洛阳这些学校、单位注销

近日，洛阳市教育局网站发布公告，这些学校、单位注销。 近日，洛阳市教育局网站发布公告，这些学校、单位注销。具体内容如下： 洛阳市教育局

关于洛阳华英外语实验学校申请注销的批复 洛阳华英外语实验学校： 你单位申请注销报告及相关材料已收悉，根据《中华人民共和国民办教育促进法》等规定，经研究并公告，同意洛阳华英外语实验学校注销。自本批复下发之日起，洛阳华英外语实验学校不再具有办学资质，办学许可证同时作废，不得再以原注册学校名义从事任何办学活动，如有违反，将依法查处。 请你单位收到批复后，严格按照相关法律法规要求，尽快到相关部门办理注销手续。 2025年1月23日 洛阳市教育局

关于洛阳市教育艺术促进会申请停止开展业务的批复 洛阳市教育艺术促进会： 你单位申请停止开展业务的报告及相关材料已收悉，根据《社会团体登记管理条例》等规定，经研究并公告，现同意你单位停止开展业务。自本批复下发之日起，你单位不得再以原注册机构名义开展活动，如有违反，将依法查处。 请你单位收到批复后，严格按照相关法律法规要求，尽快办理注销相关手续。 2025年1月21日 洛阳市教育局

关于洛阳聚师教师教育培训中心有限公司申请注销的批复 洛阳聚师教师教育培训中心有限公司： 你单位申请注销报告及相关材料已收悉，根据《中华人民共和国民办教育促进法》等规定，经研究并公告，同意你单位注销。自本批复下发之日起，你单位不再具有办学资质，办学许可证同时作废，不得再以原注册机构名义从事任何办学活动，如有违反，将依法查处。 请你单位收到批复后，严格按照相关法律法规要求，尽快办理注销相关手续。 2025年1月21日 ⑥