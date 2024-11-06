外地购车如何转回洛阳？这份攻略请收藏

近期，有洛阳市民在洛阳网“百姓呼声”平台发帖称，自己在外地购买了新车，如何将车辆“户口”转回洛阳？洛阳市车管所工作人员表示，目前机动车转籍已经实现网上办理，通过“交管12123”App即可办理相关业务。

近期，有洛阳市民在洛阳网“百姓呼声”平台发帖称，自己在外地购买了新车，如何将车辆“户口”转回洛阳？洛阳市车管所工作人员表示，目前机动车转籍已经实现网上办理，通过“交管12123”App即可办理相关业务。

机动车电子转籍申请流程(所有人不变)

1.登录“交管12123”App，在主页上点击“更多”，进入“机动车业务”，在“机动车转籍申请”里选择“机动车所有人不变”，进入备案机动车列表界面，选择需办理转籍申请的机动车，在选择转入界面选择转入地城市，最后点击“阅读并同意”进入确认信息界面。

2.进入确认信息界面，核对所有人、号牌种类、号牌号码、转入地等信息，确认无误后，点击获取验证码，输入短信验证码，点击“提交”按钮，完成机动车转籍申请提交。

机动车电子转籍申请流程(所有人变化)

1.登录“交管12123”App，在主页上点击“更多”，进入“机动车业务”，在“机动车转籍申请”里选择“机动车所有人变化”，选择转入城市，点击“下一步”进入填写信息界面。

2.填写信息确认无误后，点击获取验证码，输入短信验证码，点击“提交”，完成机动车转籍申请提交。

电子化转籍办理携带资料

1.机动车登记证书、行驶证、车主身份证明；

2.车辆在转入地交易的，需提交二手车销售统一发票；

3.无法联网核查交强险的，还需提供有效期内交强险保单凭证。