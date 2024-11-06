欢乐闹元宵 浓浓邻里情

12日，洛阳市洛龙区委精神文明建设办公室联合龙门石窟街道在西草店社区文化广场举办“我们的节日·元宵节”文化展演活动。

12日，洛阳市洛龙区委精神文明建设办公室联合龙门石窟街道在西草店社区文化广场举办“我们的节日·元宵节”文化展演活动。

活动中，演员们身着盛装，精神抖擞，现场锣鼓喧天，热闹非凡。演出以大鼓开场舞拉开帷幕，震天的锣鼓，敲出了元宵节的喜庆；民俗表演《毛驴闹新春》洋溢着浓浓的传统文化韵味，一出场就赢得了观众的阵阵欢呼声；戏曲《穆桂英挂帅》、歌曲《就恋这把土》《绿洲》等精彩节目一一登场，观众跟着节拍一起唱起来，将演出气氛推向高潮。