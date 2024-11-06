涧西区江东社区：巧手制作花灯 喜迎元宵佳节

12日，洛阳市涧西区江东社区工会组织开展了“巧手做花灯 欢喜闹元宵”DIY活动，欢度元宵佳节。
12日，洛阳市涧西区江东社区工会组织开展了“巧手做花灯 欢喜闹元宵”DIY活动，欢度元宵佳节。
12日，洛阳市涧西区江东社区工会组织开展了“巧手做花灯 欢喜闹元宵”DIY活动，欢度元宵佳节。
活动现场，社区志愿者向参加活动的20多名小朋友讲解了手工灯笼的制作流程，孩子们有的在灯笼上画上卡通图案，有的用彩纸剪出精美花纹，还有的在灯笼上写上祝福语。很快，一个个喜庆的花灯便展现在大家眼前。同时，社区志愿者还向孩子们介绍了元宵节的由来，讲述了元宵节吃汤圆、赏花灯、猜灯谜等传统习俗背后的文化内涵。
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