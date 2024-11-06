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13日10时，“洛YOUNG小店”第一期消费券来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.12 16:50
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　　记者12日获悉，为鼓励支持小店经济、主理人经济快速发展，培育打造新业态场景，提升城市调性，满足品质化、时尚化、个性化需求，洛阳市将于2025年2月13日启动“洛YOUNG小店”消费券发放活动。

　　本次消费券将于2025年2月13日至2025年3月12日期间(每周四10时)发放，分四轮共发100万消费券。第一期消费券活动详情如下：

　　活动时间

　　领取时间：2025年2月13日10时

　　使用时间：2025年2月13日~2025年2月19日24时

　　消费券面值

　　本次发布小店消费券共三种面额，分别为30元、15元、5元。30元券在消费满100元时使用，15元券在消费满50元时使用，5元券在消费满20元时使用。

　　发放平台及规则

　　消费券以电子券的形式通过“一码游洛阳”微信公众号和“一码游洛阳向导”微信公众号发放。长按识别下方微信关注一码游洛阳，进入菜单“消费券”领取。

　　使用规则如下：

　　1.领取规则：所有在洛人员(包括外地来洛人员)均可领取，每人在发券期间每面值消费券限领一张。

　　2.使用规则：消费券领取后，在平台购买入围商家产品时进行抵扣。消费券可与工商银行，交通银行等金融机构提供的打折、减免券叠加使用。

　　3.使用期限：本轮消费券须在2月19日24时前到店核销，过期未核销消费券自动作废。如订单发生退款，则消费券补贴金额、用户购买产品金额原路返还。

　　4.每轮发放消费券数量及金额固定，数量有限，先到先得。

　　温馨提示：严禁通过虚假交易进行消费券套现等违法行为；严禁通过社交软件、网络平台等信息渠道，发布、传播套现消费券等违法信息。对有以上行为的单位和个人，取消活动参与资格，列入失信名单，依法追究相关法律责任；涉嫌违法犯罪的，由公安部门调查处理。

　　一码游洛阳客服电话：0379-60300088/60300089(客服工作时间8:30~20:30) (洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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