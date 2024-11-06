尚贤苑社区健身中心游泳馆停业期间 会员卡有效期将顺延

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛龙区尚贤苑社区健身中心游泳馆无法正常使用，是否可以退费或顺延？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛龙区尚贤苑社区健身中心游泳馆无法正常使用，是否可以退费或顺延？

市弘义集团回复：感谢您一直以来对尚贤苑社区健身中心的支持与厚爱！为了提供更好的服务，自2025年2月1日起，一楼游泳馆将进行电路及游泳设备的保养维修，恢复开放时间另行通知。

在此期间，二楼健身区域和三楼多功能厅正常营业。游泳馆暂停营业期间，会员卡有效期将统一顺延。

因本次维修给您带来的不便，我们深表歉意，感谢您的理解与包容。

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