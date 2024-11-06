洛浦公园景观路灯多处损坏存在安全隐患 城管局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛浦公园城市阳台段沿河堤景观路灯多处损坏，电线裸露，存在安全隐患。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛浦公园城市阳台段沿河堤景观路灯多处损坏，电线裸露，存在安全隐患。

市城市管理局回复：针对诉求人反映的问题，园区工作人员在日常巡查中也已发现。该段沿河景观灯的修复属天囿公司负责，已联系天囿公司项目负责人，督促其对该段景观灯进行修复，尽快恢复照明。

>>>点击查看原帖 ⑥