洛浦公园景观路灯多处损坏存在安全隐患 城管局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛浦公园城市阳台段沿河堤景观路灯多处损坏，电线裸露，存在安全隐患。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛浦公园城市阳台段沿河堤景观路灯多处损坏，电线裸露，存在安全隐患。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛浦公园城市阳台段沿河堤景观路灯多处损坏，电线裸露，存在安全隐患。
市城市管理局回复：针对诉求人反映的问题，园区工作人员在日常巡查中也已发现。该段沿河景观灯的修复属天囿公司负责，已联系天囿公司项目负责人，督促其对该段景观灯进行修复，尽快恢复照明。
>>>点击查看原帖 ⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605