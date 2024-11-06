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今日开启！2025年河南汽车置换更新补贴申报系统上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省商务厅 2025.02.12 10:52
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　　昨日，河南省商务厅网站发布公告称，2025年河南省汽车置换更新补贴申报系统已优化升级完毕，于今日上午10时开启申请通道。具体内容如下：

河南省商务厅关于2025年汽车置换更新补贴申报系统上线的公告

　　根据《河南省商务厅河南省发展改革委河南省财政厅关于实施河南省2025年汽车、家电及数码产品领域有关消费补贴政策的公告》，2025年河南省汽车置换更新补贴申报系统已优化升级完毕，将于2025年2月12日上午10时开启申请通道。消费者可通过云闪付APP搜索“河南省消费品以旧换新服务平台”小程序，登录汽车置换补贴专区，按系统提示步骤，向补贴受理地(即《机动车销售统一发票》上备注的县市区)申报。补贴审核兑付工作，待实施细则印发后启动。

　　本公告有关事宜，若国家有最新要求和河南省有关方案细则出台，按最新政策要求执行。

　　特此公告。

　　

河南省商务厅

　　2025年2月11日

　　>>>买汽车、手机、家电怎样补？河南省补贴政策公布

　　⑥
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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