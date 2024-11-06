今日开启！2025年河南汽车置换更新补贴申报系统上线

昨日，河南省商务厅网站发布公告称，2025年河南省汽车置换更新补贴申报系统已优化升级完毕，将于2025年2月12日上午10时开启申请通道。
昨日，河南省商务厅网站发布公告称，2025年河南省汽车置换更新补贴申报系统已优化升级完毕，将于2025年2月12日上午10时开启申请通道。
昨日，河南省商务厅网站发布公告称，2025年河南省汽车置换更新补贴申报系统已优化升级完毕，于今日上午10时开启申请通道。具体内容如下：
河南省商务厅关于2025年汽车置换更新补贴申报系统上线的公告
根据《河南省商务厅河南省发展改革委河南省财政厅关于实施河南省2025年汽车、家电及数码产品领域有关消费补贴政策的公告》，2025年河南省汽车置换更新补贴申报系统已优化升级完毕，将于2025年2月12日上午10时开启申请通道。消费者可通过云闪付APP搜索“河南省消费品以旧换新服务平台”小程序，登录汽车置换补贴专区，按系统提示步骤，向补贴受理地(即《机动车销售统一发票》上备注的县市区)申报。补贴审核兑付工作，待实施细则印发后启动。
本公告有关事宜，若国家有最新要求和河南省有关方案细则出台，按最新政策要求执行。
特此公告。
2025年2月11日
>>>买汽车、手机、家电怎样补？河南省补贴政策公布
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