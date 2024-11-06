洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议于2025年2月11日选举李书杰为洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会副主任。

洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议于2025年2月11日选举李书杰为洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会副主任。 洛阳市人民代表大会公告 (第一号) 洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议于2025年2月11日选举李书杰为洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会副主任。 现予公告。 (第二号) 洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议于2025年2月11日选举产生了洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会委员(共4人，按姓氏笔画为序)。 刘向平(女)李斌张艳艳(女)陈彦波 现予公告。 (第三号) 洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议于2025年2月10日票决确定了洛阳市2025年民生实事项目30项： 1.加大城镇老旧小区改造，改造完成188个、惠及群众3.7万户。 2.强化妇女儿童健康筛查保障，免费开展妇女“两癌”筛查各3万人，产前筛查覆盖率达到65%，新生儿“两病”、听力筛查率均达到95%。 3.强化就业困难群体精准帮扶，确保“零就业家庭”动态清零，新增城镇就业9万人以上、农村转移就业2万人以上。 4.高质量开展职业技能培训和评价取证，完成各类培训14.7万人次，新增高技能人才4.55万人。 5.持续提升农村供水保障能力和水平，全市农村自来水普及率达93.8%，规模化工程覆盖率达18.5%。 6.完善充电基础设施，新建1580个公共充电桩(枪)。 7.提质升级邻里中心，对标国家城市社区嵌入式服务设施建设工程，优化提升50个邻里中心的养老托育、家政便民等服务功能。 8.开展残疾儿童康复救助1820人次。 9.推进集中供热设施建设，新建、改造供热管网8公里，新增集中供热面积50万平方米。 10.加强义务教育学校建设，改扩建26所义务教育学校。 11.开展就业服务活动100场次以上，提供岗位25万个以上。 12.提质升级乡里中心，注重乡村特色，全年推动150个乡里中心完善提升技能培训、日间照料、卫生健康等服务功能。 13.加大征收安置，完成4个城中村改造、安置房4466套。 14.改善农村交通环境，新改建农村公路300公里。 15.推动农村养老服务标准化，每个乡镇建有1处示范性标准化村级养老服务站。 16.排查整改农村道路交通安全隐患的路口191个以上、重点隐患路口9个以上，举办“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲活动120场以上。 17.优化整合农村小规模教学点97个，按计划完成“十四五”整合任务。 18.打造“洛阳青年友好特色商业街区”，提升改造定鼎门南广场等4条青年友好特色商业街区。 19.实施城市区高中基础设施建设，城市区四所高中共新建教学楼1栋、宿舍楼3栋、科创楼1栋及体育场项目。 20.加快保障性住房建设，筹建3500套、交付2000套。 21.实施脑卒中早筛、早治，高危筛查及综合干预2800人。 22.加大水系排水防涝建设，完成东出口排涝渠一期等3个项目建设。 23.开展文化惠民文艺演出350场次。 24.完善公交线网布局，新增和优化城市公交线路15条。 25.加强食品安全监管，开展4轮“你点我检”专项抽检活动。 26.实施高素质农民培育行动，开展农业实用技术培训3万人。 27.建设和完善体育设施，安装或更新体育健身器材200套。 28.增加婴幼儿托位数，通过社区嵌入式托育服务等多种形式，新增婴幼儿托位2600个。 29.上线运行21项“高效办成一件事”。 30.推进造林绿化，完成造林6.25万亩。 现予公告。 洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议主席团

2025年2月11日