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洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议决议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.12 08:33
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洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议决议
（2025年2月11日洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议第三次大会通过）

关于政府工作报告的决议

　　洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议听取和审议了徐衣显市长所作的洛阳市人民政府工作报告。会议高度评价2024年洛阳经济社会发展取得的成果，充分肯定市人民政府过去一年的工作，同意报告提出的2025年工作的总体要求、主要目标和重点工作安排，决定批准这个报告。

　　会议号召，全市人民要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对河南工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，着眼构建新发展格局，立足推动高质量发展，认真落实省委关于“四高四争先”的部署要求，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，持续扭住“三项重点工作”、用好“三个重要抓手”，更加注重抢抓政策机遇，更加注重统筹产业发展与改革创新，更加注重提振消费和提高投资效益，更加注重稳定企业生产经营、促进群众就业增收和防范化解重大风险，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，为谱写中国式现代化河南篇章作出新的更大贡献！

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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