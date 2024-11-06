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今年洛阳150个乡里中心将提质升级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.12 08:32
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　　记者日前从市委社会工作部获悉，按照2025年洛阳市“转作风、大攻坚、建新功”行动要求，我市将有计划、分步骤推动乡里中心建设完善拓展、提质增效、持续发展，今年12月底前推动150个乡里中心实现提质升级。

　　如何实现乡里中心提质升级？市委社会工作部相关负责人介绍，将从以下5个方面开展工作。

　　优化拓展布局

　　坚持“办公最小化、服务最大化、功能融合化”理念，根据群众需要动态调整各类公共服务空间，把政务服务、日间照料、托幼、卫生保健等使用频次高、服务老人孩子等特殊人群的功能尽可能安排在一楼。同时，所有功能按照便捷易用、功能分区、错时使用的原则合理布局，做到场所使用经常化、空间利用最大化、作用发挥高效化。

　　动态调整功能

　　把满足群众最现实最迫切的需求放在首位，通过多种形式，定期广泛征求乡里中心服务功能调整意见，原则上每半年征集动态调整一次，并依托现有功能开展丰富多样的服务和项目。

　　本文配图均为涧西区工农街道大所社区乡里中心 洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 摄

　　探索长效运营

　　健全政府主导、多元参与、市场运作的常态长效运营模式，重点围绕“一老一小”群体，广泛推广“大食堂+助老小灶”“乡贤捐助+集体补贴+群众付费”“集中互助”等养老模式，积极探索采用“场所换服务”“公建民营”“村集体+志愿者”等形式开设儿童“四点半”课堂和提供节假日看护，实现常态长效运营。

　　重在群众参与

　　坚持群众主体地位，加快培育群众“三自”组织，着力构建群众自我管理、自我服务、自我教育、自我约束的乡村治理新格局。自治组织要深度参与村(社区)治理工作，实现村民自主管理村务；自乐组织要以形式多样的比赛、节庆活动为载体，丰富群众精神生活；志愿组织要在扶弱济困、环保清洁、治安维稳等方面增强村民的自我服务能力。

　　坚持数字赋能

　　大力推进乡村治理智慧化建设，积极探索数字化推动乡里中心服务功能便捷化的路径方法，探索通过数字技术手段建设公共文化云、智慧图书馆体系等。

　　根据计划，我市今年将分批次、分阶段完成150个乡里中心提质升级任务，逐步把乡里中心打造成群众愿来、想来、常来的服务中心、活动中心、交流中心。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 董玉婕)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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