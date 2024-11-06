昨日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究第六届世界古都论坛筹备、审计涉洛问题整改等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究古都论坛筹备、审计问题整改等工作

探索创新转型提升全面彰显洛阳古都形象

做强做优国际传播聚力赋能经济社会发展

昨日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究第六届世界古都论坛筹备、审计涉洛问题整改等工作。

会议听取了第六届世界古都论坛筹备情况汇报。徐衣显指出，高水平办好第六届世界古都论坛，对彰显洛阳古都形象、提升洛阳国际影响力具有重要意义。要强化洛阳古都形象。聚焦打造“世界历史文化中心”和“世界级旅游目的地”两大品牌形象，充分挖掘洛阳古都文化内涵、汉魏文化特色和非遗文化项目，探索“文化+科技”“文化+旅游”“非遗+申遗”等模式，增强文化品牌国际辨识度，以文化传承创新带动经济社会发展。要做强做优国际传播。以新媒体技术、跨文化视角、更广泛受众，构建覆盖前期预热、中期直播、后期延展的全周期、多语种国际传播矩阵，将洛阳文化遗产转化为全球可感知的文化符号，为吸引外资、人才与国际游客奠定认知基础。要扎实推进筹备工作。进一步提炼主题、打造亮点，细化完善方案、明确责任分工、加强统筹调度，积极邀请有分量、有权威的国际友人、专家学者参会，精心策划组织好开幕式、学术交流、非遗展览、参观考察等活动，真正办成国际性、文化性、学术性兼具的品牌盛会，努力形成更多务实成果。要探索创新办会模式。跳出传统模式、思维定式，坚持规范化、市场化、社会化、多样化办会原则，聚焦论坛主题，通过引入国际展览、融入体育赛事等形式，深化文化交流，拓展经贸合作，着力丰富内容形式、创新运营模式，实现学术研讨、文化展示、公众参与和经济赋能的深度融合。

会议听取了审计涉洛问题整改情况汇报。徐衣显强调，要切实提高政治站位。充分认识抓好审计问题整改的重要性和紧迫性，把抓好整改落实作为补齐短板、堵塞漏洞、改进工作、提升水平的有利契机，以整改实效体现政治忠诚、锤炼党性作风。要坚决守住红线底线。紧盯生态环境保护、耕地保护等“国之大者”，深入排查薄弱环节和隐患漏洞，找出病灶、找准根源，举一反三、标本兼治，杜绝类似问题发生。要着力压实整改责任。对照审计问题清单分门别类建立台账，逐项细化整改责任，形成问题整改、反馈、督查、问责闭环机制，一项一项抓好整改、一件一件落到实处。

会议还研究了宁洛高速(汝阳至伊川段)改扩建等工作。

潘开名、任丽君、李新红等参加相关议题。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)