学习运用“千万工程”经验 浇开乡村振兴幸福花——代表委员热议“乡村振兴”

春到河洛，沃野新歌。一组组跃动的数字勾勒出我市乡村振兴的生动图景：全市58个集中连片示范区次第铺展，286个发展组团各展其长；2136个乡里中心串珠成链，1.4万个“三自”组织激活基层治理；在农村居民可支配收入6.8%的增速背后，绿色杂粮、道地药材、优质林果等特色产业正拔节生长……

在栾川县陶湾镇西沟村，游客畅游油葵花海

春到河洛，沃野新歌。一组组跃动的数字勾勒出我市乡村振兴的生动图景：全市58个集中连片示范区次第铺展，286个发展组团各展其长；2136个乡里中心串珠成链，1.4万个“三自”组织激活基层治理；在农村居民可支配收入6.8%的增速背后，绿色杂粮、道地药材、优质林果等特色产业正拔节生长……

今年是“十四五”规划收官之年。市政府工作报告提出，要学习运用“千万工程”经验，集中连片推进乡村全面振兴，并从扛稳粮食安全政治责任、培育壮大乡村富民产业、提质建设和美乡村、提高乡村治理水平、深化农业农村改革等方面作出系统部署。

新安县千唐红5G数字辣椒种植基地

“粮食安全筑基石。土地是粮食生产的根本，也是‘三农’事业的基础。”市政协委员、孟津区发展改革委主任张利波说。近年来，我市坚持稳面积、增单产两手发力，突出抓好40万亩小麦、66万亩玉米高产示范区建设，推动良田良种良法良机良制“五良”集成，形成了稳产丰产守牢粮食安全底线的生动实践。他坦言，推进高标准农田建设，是扛牢粮食安全责任的重要抓手。要让高标准农田建设插上市场化的翅膀，通过土地流转溢价分红等机制创新，真正实现藏粮于地的生态价值转化，助推农业农村高质量发展。

“乡村振兴，核心是富民，关键靠产业。当下，随着人们消费观念转变，乡村旅游成为新时尚。”市政协委员、洛阳市柿王醋业有限公司董事长雷辉辉坦言，在此背景下，农村基础产业转型升级变成一门“必修课”。要加强农业与文化、旅游等产业深度融合，鼓励农业特色产业、文化机构和旅游企业开发农文旅融合产品，通过创意设计、文化内涵挖掘等手段，提升农产品的附加值和旅游产品的文化品位，将农业、文化和旅游相结合发展乡村产业，在有效促进农民增收中传承和弘扬乡村文化，进而推动农业现代化，筑牢乡村振兴产业基础。

汽车行驶在栾川县境内的生态伏牛一号旅游公路上(本文配图均为资料图片)

“2万吨级粮食深加工车间轰鸣、投资450万元的汉服产业园即将投用、硅基新材料产业异军突起……汝阳县内埠镇的蝶变令人欣喜。”长期扎根河洛乡村的市政协委员、九三学社河南省科技厅委员会五支社副主委赵要伟说，要鼓励各地充分发挥优势发展富民特色产业，着力打造特色鲜明、类型丰富的“乡村供给”，同时支持龙头企业参与优势特色产业集群、产业强镇等建设，让乡村振兴既有乡土气，又有科技范。

“乡村归根到底是村民们生活的地方。农村基础设施是农民生产生活最基础、最重要的条件，是提质建设和美乡村的关键所在。”市人大代表、新安县铁门镇刘杨村党支部书记陈军委说，要围绕供排水一体化运营、农村公路提升、村级农村寄递物流服务、公共冷链物流设施等重点，强化市场化思维，一体推进农村基础设施建设。同时高效整合涉农优质资源，集中力量抓好办成一批改厕、排污、供气、供暖等群众期盼的好事实事，确保建一个好一个美一个，让乡村干净起来美丽起来文明起来。

“推进乡村全面振兴，必须夯实乡村治理这个根基，全域提升乡村治理水平。”市人大代表、嵩县城关镇叶岭村党支部书记董广聚说，要以“五星”支部创建为引领，加强党支部带头人队伍建设，严格落实“六个一”整顿机制，创新实践“三自”组织融合发展路径，统筹利用各类资源拓展完善乡村服务，真正在服务群众中赢得群众，促进乡村治理更加有效，汇聚推动乡村振兴的强大合力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）