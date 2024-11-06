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打好“十四五”收官战 开启“十五五”新篇章——热烈祝贺市十六届人大三次会议胜利闭幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.12 08:18
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　　春潮涌动，再启新程。昨日，在全市人民热切关注下，在全体代表共同努力下，市十六届人大三次会议顺利完成各项议程，胜利闭幕。我们对大会的成功表示热烈祝贺！

　　这是一次民主、团结、求实、奋进的大会。会议期间，全体代表牢记使命、履职尽责，彰显胸怀全局、昂扬向上的精神面貌。大会审议批准了政府工作报告和其他各项报告，完成了选举任务，把市委十二届七次全会暨市委经济工作会议擘画的发展蓝图，经过法定程序转化为全市人民的共同意志，达到了统一思想、凝聚共识的目的，必将激励全市上下凝心聚力、真抓实干，以高质量发展新成效开创现代化洛阳建设新局面。

　　2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展之年。能否做好今年工作，既关系着“十四五”能否圆满收官，也关系着“十五五”能否顺利开局。正因此，市委书记江凌在此次大会开幕时鲜明强调，要全力以赴、克难奋进，确保打好“十四五”收官战、开启“十五五”新篇章。

　　打好“十四五”收官战，不是轻轻松松就能实现的。一方面，我们要积极应对经济下行压力，推动经济持续回升向好，确保完成市委市政府确定的2025年经济社会发展目标任务，力争取得更好的结果。另一方面，我们要防范化解已经存在和可能出现的各种风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。这就要求我们把目标任务盯得更紧一些，把困难挑战估计得更充分一些，特别是要把用足用好国家政策作为首要要求，把加快重大项目建设作为关键抓手，把稳定企业生产经营作为紧要任务，把全方位提振消费作为头等大事，把防范化解重大风险作为底线要求，把保障和改善民生作为根本目的。拼抢一季度、实现“开门红”对完成全年预期目标、打好“十四五”收官战至关重要，我们要立足于早、立足于快、立足于实，扭住关键工作，突出项目建设和企业服务，全力以赴拼经济，以一季度良好开局赢得全年工作主动。

　　时代的华章，总在砥砺前行中续篇。“十五五”时期是基本建成现代化洛阳的关键期，也是洛阳在新一轮区域经济版图重构中乘势而上、转型跨越的重要窗口期。能否审时度势谋划好“十五五”发展，不仅关系着洛阳今后一个时期经济增长的快与慢，还关系着洛阳长远发展的进与退、兴与衰。我们必须把准大局大势，认识到区域竞争格局、产业发展赛道、城乡关系正发生深刻变化，处理好洛阳与区域、城市与产业、城镇与乡村的关系；必须提升城市能级，把适度做大城市规模作为基础、完善城市功能作为关键、做大做强产业作为根本；必须加强城乡统筹，把提升县城综合承载力摆在突出位置，坚持集中连片推进乡村振兴，推动人口合理有序流动；必须全面深化改革，强化改革意识，持续解放思想，突出改革重点，不断塑造体制机制新优势。

　　行至关键一程，唯有接续奋进，才能梦想成真。打好“十四五”收官战、开启“十五五”新篇章，必须团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，这对做好人大工作提出了更高要求，也赋予了各位代表新的使命。人心齐，泰山移。让我们胸怀大局、认真履职，只争朝夕、奋勇争先，为洛阳发展多建睿智之言、多献务实之策、多尽精诚之力、多做添彩之事，为加快推进现代化洛阳建设贡献更多智慧和力量，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌作出新的更大贡献！
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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