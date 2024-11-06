洛阳市今春赴外地高校引才专项行动启动

我市2025年春季赴外地高校引进青年大学生人才专项行动近日启动。

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我市2025年春季赴外地高校引进青年大学生人才专项行动近日启动。

该行动旨在抢抓春季引才引智“窗口期”，精准引进符合洛阳产业发展所需人才。根据方案，该行动以“洛阳有您更出彩”为主题，着力引进一批能够促进我市“四新一装备”风口产业和17条重点产业链等关键领域及行业发展的青年大学生人才。

根据有关方案，我市将以西南、西北、东北三大引才线路为主，邀请重点产业相关单位组团引才，叠加“我在洛阳挺好的”系列暖心服务，打造“部门联动、千企同招、百校共引、暖心助力”的春季引才矩阵，构建人才、高校、企业、产业“四位一体”高校引才合作新机制。

西南引才线路即将首发，用人单位报名截止时间为2月20日。西南引才线路为今年的首发线路，将涉及云南、贵州、四川等地相关高校，聚焦电子信息、新能源汽车、医学领域等专业，有相关人才需求的用人单位，可在2月20日15:00前将单位信息表发送至邮箱：Lyyxrc@126.com。

三大引才线路

●西南引才线路(3月15日至25日)

西南引才线路主要聚焦电子信息、新能源汽车、医学领域等专业引才，涉及高校有：四川大学、电子科技大学、重庆大学、贵州大学、云南大学、成都中医药大学、西南交通大学、西南大学、贵州师范大学、昆明理工大学等。

●西北引才线路(4月中上旬)

西北引才线路主要聚焦“四新一装备”风口产业综合专业引才，涉及高校有：太原理工大学、长安大学、兰州理工大学、西北工业大学、西安理工大学、兰州大学、西安电子科技大学。

●东北引才线路(5月中上旬)

东北引才线路主要聚焦先进装备制造、新型材料等产业引才，涉及高校有：吉林大学、东北大学、辽宁大学、哈尔滨工程大学、哈尔滨工业大学、长春理工大学、大连理工大学。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李乐华)