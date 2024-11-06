西工分局原凯旋东路派出所户籍室将搬迁新址

11日，平安洛阳微信公众号发布消息称，自2025年2月13日起，原凯旋东路派出所户籍室将搬至西工区行政服务中心办公。

11日，平安洛阳微信公众号发布消息称，自2025年2月13日起，原凯旋东路派出所户籍室将搬至西工区行政服务中心办公。

搬迁公告

为进一步加强新时代公安派出所建设，提升警务工作质效，向广大居民提供更加优质、高效、便捷的服务，自2025年2月13日起，原凯旋东路派出所户籍室将搬至西工区行政服务中心办公，现将相关事项公告如下：

地址：西工区九都路64号院西工区行政服务中心

咨询电话：62261562

因搬迁给您带来不便，敬请见谅！

洛阳市公安局西工分局

2025年2月11日

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