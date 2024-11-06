“我心中的图书馆”“我心中的城市书房”少儿绘画大赛评选结果揭晓

记者昨日从市图书馆获悉，洛阳市第九届“与爱‘童’行·书香伴成长”少儿阅读年系列活动——“我心中的图书馆”“我心中的城市书房”少儿绘画大赛评选结果日前揭晓。

记者昨日从市图书馆获悉，洛阳市第九届“与爱‘童’行·书香伴成长”少儿阅读年系列活动——“我心中的图书馆”“我心中的城市书房”少儿绘画大赛评选结果日前揭晓。

本次活动由市委宣传部、市文广旅局、市教育局、洛阳日报社联合主办，旨在让更多少年儿童走进图书馆、城市书房，了解图书馆、城市书房，鼓励孩子们充分发挥想象力、创造力，用画笔描绘出心目中图书馆(城市书房)的样子。

据悉，本次活动共征集到符合要求的作品1716幅。活动组委会委托洛阳市美术家协会按照“专业引领，鼓励参与”的评审原则，组织相关评审专家综合专业素养、作品内容和社会效果，对作品照片进行现场评审。最终评选出一等奖35幅、二等奖102幅、三等奖135幅。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 宁莉)