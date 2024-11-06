阵风7级到8级！洛阳市气象台发布大风蓝色预警

洛阳市气象台2025年2月11日21时7分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现5级左右西北风，阵风7级到8级，请注意防范。
洛阳市气象台2025年2月11日21时7分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现5级左右西北风，阵风7级到8级，请注意防范。
洛阳市气象台2025年2月11日21时7分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现5级左右西北风，阵风7级到8级，请注意防范。⑥
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