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洛阳市级层面首次实行民生实事项目人大代表票决制
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.11 21:37
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　　11日下午，洛阳市十六届人大三次会议闭幕大会现场公布民生实事项目人大代表票决结果，我市2025年30项民生实事项目正式出炉。这是洛阳市级层面首次实行民生实事项目人大代表票决制。

　　实行民生实事项目人大代表票决制，是此次洛阳市两会的一大创新举措，也是洛阳深入践行全过程人民民主、着力推进改善民生福祉的生动实践。

　　何为民生实事项目人大代表票决制？民生实事项目人大代表票决制，是指政府在广泛征求人民群众意见建议基础上提出民生实事候选项目，经同级人民代表大会以代表投票表决的方式确定正式项目后，交由政府组织实施，并接受人大代表和人民群众监督的制度。简单来说，就是群众“点单”、人大代表“定单”、政府“领单”、人大“验单”的为民办实事全新模式。

　　去年10月，洛阳市政府启动2025年市重点民生实事征集工作，面向全社会征集有效意见建议228条，涉及交通出行、旅游发展、医疗卫生等方面。经过洛阳市委、洛阳市人大常委会、洛阳市政府多次研讨，最终形成了包含推动充分和高质量就业、提高医疗保障和服务水平、优化教育资源布局、保障和改善居民住房、提升安全保障水平、加大社会救助保障、补齐基础设施短板、提升农村生产生活水平、加大文商旅体惠民力度、优化公共服务供给等共10大类、37个民生实事候选项目。

　　洛阳市两会期间，人大代表们充分审议讨论民声实事候选项目，并以无记名投票方式，差额票选出最终结果。随着一张张选票入箱，洛阳市2025年30项民生实事项目尘埃落定，满载着民声民意的实实在在举措将一一明确责任单位、责任领导、实施计划，加快实施进度。

　　市人大常委会有关负责同志表示，下一步，市人大常委会将通过专题调研、集中视察、专题询问等方式，加强对民生实事项目施行情况监督检查，确保30项民生实事落地落实落细，真正把人民群众所需、所盼、所忧之事办好，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 王亮 王玮蔚）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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