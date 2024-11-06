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赛博舞狮、民俗展演……洛阳多地精彩元宵节活动等你参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.11 21:38
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　　2月12日是蛇年正月十五元宵节，洛阳市多地将推出丰富有趣的活动。洛报融媒记者为您整理了一份各县区元宵节主要活动清单，欢迎市民、游客前往现场，欢欢喜喜闹元宵。

　　洛龙区

　　“乐在隋唐 赏灯联欢会”活动

　　活动地点：洛龙区隋唐城遗址植物园

　　活动内容：17时至18时，举办大型国风舞蹈、魔术、快乐杂耍等演出，猜灯谜、飞花令等互动游戏，打铁花、舞火龙等非遗表演。

　　“赓续文化，盛世繁华”灯会

　　活动地点：洛龙区隋唐城遗址植物园

　　活动内容： 18时至22时，展出大中型灯组80余个，打造“瑰宝长廊”“丝路画卷”“花鼓迎春”等多个大型灯组，以宫灯文化展现中华文化、河洛文化的丰富内涵。

　　“神都奇幻夜·天街过大年”

　　活动地点：洛龙区定鼎门天街

　　活动内容：夜间，举行百余场民俗、杂技、非遗、戏曲表演等，再现千年前天街上元佳节的热闹场景。

　　“关林年 皆如愿”

　　活动地点：洛龙区关林景区

　　活动内容：白天，设置祈福灯笼墙及“敲福鼓”活动区域，还有身着华丽服饰的文财神与武财神携手在关林巡游为游客赐福。举办河洛地区代表性非遗庙会市集，开展丰富多彩的演艺活动和非遗展演内容。

　　龙门市集·开年有好市

　　活动地点：洛龙区龙门古街

　　活动内容：白天，设置文化交流区、非遗展示区、美食饕餮区、青年活力区等，参与者可赢取餐饮、文创、民宿代金券及小礼品。

　　西工区

　　民间社火表演

　　活动地点：西工区王城公园

　　活动内容：白天，举办百余人的表演团队以鼓、铙、镲、锣等组成乐器矩阵，为广大市民游客呈献一场非遗盛宴。夜间还有迎春灯会。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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