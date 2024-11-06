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新车免检，还要申领车辆检验标志吗？交警：无标上路违法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.11 21:36
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　　近日，刘某某因驾驶逾期未检验私家车上路，在洛阳市周山大道被交警查处，罚款200元，记1分。

　　刘某某于2020年12月8日购买该车并完成机动车登记，按照新车免检政策，应按时在线申领车辆检验标志，但他未在2024年12月8号前申领车辆检验标志。

　　“不少车主误解新车免检政策，将‘免检’等同于‘不用检’。”交警提醒，新车免检政策是指车辆在规定年限内无需前往检测站检验，但仍需按时申领检验标志。

　　新车免检政策适用于小型、微型非营运载客汽车(面包车除外)、大型轿车、摩托车。车辆检验自注册登记之日起按时进行。

　　●10年内的车辆，第2年、第4年、第8年无须上线检验，可直接向公安交管部门申领检验标志；第6年、第10年须到检测机构进行检验。

　　●超过10年的车辆，须每年到检测机构检验1次，合格后方可申领检验标志。

　　5类车辆不享受新车免检政策

　　1.发生过造成人员伤亡交通事故的；

　　2.因非法改装被依法处罚的；

　　3.由营运性质变更为非营运性质的；

　　4.面包车；

　　5.自出厂之日起，超过4年未办理注册登记手续的。

　　这样申领检验标志

　　1.登录“交管12123”App首页

　　2.先后点击“更多”“机动车业务”，找到“免检车申领检验标志”，按要求填写相关信息并进行申领。

　　注意事项

　　●车主可在检验有效期满前3个月内办理业务；

　　●办理业务前，须将涉及该机动车的道路违法行为和交通事故处理完毕；

　　●检验合格标志电子版与纸质检验合格标志具有同等效力。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵华西 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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