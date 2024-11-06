新车免检，还要申领车辆检验标志吗？交警：无标上路违法

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近日，刘某某因驾驶逾期未检验私家车上路，在洛阳市周山大道被交警查处，罚款200元，记1分。
近日，刘某某因驾驶逾期未检验私家车上路，在洛阳市周山大道被交警查处，罚款200元，记1分。
刘某某于2020年12月8日购买该车并完成机动车登记，按照新车免检政策，应按时在线申领车辆检验标志，但他未在2024年12月8号前申领车辆检验标志。
“不少车主误解新车免检政策，将‘免检’等同于‘不用检’。”交警提醒，新车免检政策是指车辆在规定年限内无需前往检测站检验，但仍需按时申领检验标志。
新车免检政策适用于小型、微型非营运载客汽车(面包车除外)、大型轿车、摩托车。车辆检验自注册登记之日起按时进行。
●10年内的车辆，第2年、第4年、第8年无须上线检验，可直接向公安交管部门申领检验标志；第6年、第10年须到检测机构进行检验。
●超过10年的车辆，须每年到检测机构检验1次，合格后方可申领检验标志。
5类车辆不享受新车免检政策
1.发生过造成人员伤亡交通事故的；
2.因非法改装被依法处罚的；
3.由营运性质变更为非营运性质的；
4.面包车；
5.自出厂之日起，超过4年未办理注册登记手续的。
这样申领检验标志
1.登录“交管12123”App首页
2.先后点击“更多”“机动车业务”，找到“免检车申领检验标志”，按要求填写相关信息并进行申领。
注意事项
●车主可在检验有效期满前3个月内办理业务；
●办理业务前，须将涉及该机动车的道路违法行为和交通事故处理完毕；
●检验合格标志电子版与纸质检验合格标志具有同等效力。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵华西 文/图）