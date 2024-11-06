今夜到明天洛阳风力较大 请注意防护

明天是正月十五元宵佳节，俗话说“十五的月亮十六圆”，但今年的元宵月是“十五的月亮十五圆”，最圆时刻将出现在明天21时53分。届时，一轮皎洁的圆月高挂夜空，将为元宵佳节增添一份诗意与浪漫。不过，大家赏月时一定要注意防风保暖。

明天是正月十五元宵佳节，俗话说“十五的月亮十六圆”，但今年的元宵月是“十五的月亮十五圆”，最圆时刻将出现在明天21时53分。届时，一轮皎洁的圆月高挂夜空，将为元宵佳节增添一份诗意与浪漫。不过，大家赏月时一定要注意防风保暖。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，12日到14日受高空平直西风环流影响云系较多，其他时间以晴好天气为主。受冷空气影响，今夜到明天风力较大。

具体天气预报

今天夜里：多云，偏西风2到3级转西北风4级左右，阵风7级左右。

12日(周三)：多云转晴天，西北风4级左右，阵风7级左右，气温0℃～7℃。

13日(周四)：多云，气温-3℃～11℃。

14日(周五)：多云转晴天，气温-1℃～13℃。

15日(周六)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温1℃～14℃。

16日(周日)：晴天间多云，偏北风3级～4级，气温0℃～12℃。

17日(周一)：晴天间多云，气温0℃～11℃。

18日(周二)：晴天间多云，气温0℃～10℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）