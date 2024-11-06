2月11日下午，洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议圆满完成各项议程后在市会议中心胜利闭幕。

市十六届人大三次会议胜利闭幕

江凌、徐衣显、李保国、孙延文、张玉杰出席

2月11日下午，洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议圆满完成各项议程后在市会议中心胜利闭幕。

大会主席团常务主席江凌、李保国、张玉杰、王森、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、赵莉、夏磊、李书杰在主席台前排就座。

徐衣显、孙延文、王军、祁建峰、刁国泰、潘开名、韩治群、徐超文在主席台就座。

吴中阳、何泽民、段运劳、高凌芝在主席台就座。

大会应到代表475名，实到代表445名，符合开会法定人数。

会议表决通过了总监票人、监票人名单。根据大会选举办法，会议进行选举事项。

根据选举结果，李书杰当选洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会副主任；刘向平、李斌、张艳艳、陈彦波当选洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会委员。紧接着，新当选的市人大常委会副主任和委员进行了宪法宣誓。

会议公布了民生实事项目人大代表票决结果。

会议以举手表决的方式，依次表决通过了洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议关于政府工作报告的决议、关于洛阳市2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划的决议、关于洛阳市2024年预算执行情况和2025年预算的决议、关于洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告的决议、关于洛阳市中级人民法院工作报告的决议、关于洛阳市人民检察院工作报告的决议。

市人大常委会主任李保国在讲话中指出，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，是我们的崇高历史使命和重大政治责任。市十六届人大三次会议圆满完成各项议程，把市委十二届七次全会暨市委经济工作会议擘画的发展蓝图，经过法定程序转化为全市人民的共同意志，达到了统一思想、凝聚共识、感恩奋进、加压奋进的预期效果。市委书记江凌在大会上的讲话，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，着眼全国大局，立足洛阳实际，为洛阳未来发展指明了方向路径，向河洛儿女发出了重振洛阳辉煌的强烈号召。要清醒认识现代化洛阳建设的危与机、时与势，切实增强重振洛阳辉煌的机遇意识、忧患意识，坚定必胜信心、苦干决心，知责于心、担责于身、履责于行，把“美好蓝图”变为“生动实景”。

李保国指出，塑造体制机制制度新优势高地，是洛阳在区域竞争和版图重构中立于不败之地的关键举措，也是在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌最坚实的基础、最可靠的保障。要以时不我待、只争朝夕的责任感，抓铁有痕、踏石留印的落实力，加快塑造体制机制制度新优势高地，让洛阳成为资本的沃土、技术的热土、人才的乐土。

李保国强调，塑造体制机制制度新优势高地，必须落实党的全面领导这一根本领导制度，发挥好党总揽全局、协调各方的领导核心作用；必须落实人民代表大会制度这一根本政治制度，以党的领导坚强有力保证人民当家作主，团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，推动制度优势更好转化为治理效能；必须落实民主集中制这一根本组织制度，让各项重大决策更科学、更稳定、更可行，确保全市上下心往一处想、智往一处谋、劲往一处使；必须坚持改革创新这个关键一招，以改革创新一步先行争得发展步步先行，奋力为洛阳发展闯出一条新路子、拼出一片新天地。全市各级人大代表要站位全局、把握大局、躬身入局，当好践行习近平新时代中国特色社会主义思想的表率，当好衷心拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的表率，当好拥护改革、参与改革、落实改革的表率，当好维护人民群众利益的表率，更好地为人民代言、为发展献策、为全局出力，以实际行动兑现“人民选我当代表、我当代表为人民”的庄严承诺，为重振洛阳辉煌作出新的更大贡献。

任丽君、李新红、陈剑锋、王国辉、王太钢、楚国剑、李刚、徐哲、封勇、魏险峰、程相朝、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、王淑霞、何武周、赵振峰、曹亦俊、夏许峰、赵健、李保安、余杰和大会主席团其他成员也在主席台就座。

大会在庄严的国歌声中闭幕。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭旭光 李雅君)