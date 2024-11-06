2月11日上午，市十六届人大三次会议主席团举行第三次会议。

2月11日上午，市十六届人大三次会议主席团举行第三次会议。

大会主席团常务主席江凌、李保国、王森、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、赵莉、夏磊、李书杰出席会议。江凌主持会议。

会议通过了议案审议意见报告。会议分别听取关于政府工作报告审议情况的汇报，关于计划报告和计划草案、预算报告和预算草案的审查结果报告，关于市人大常委会工作报告审议情况的汇报，关于市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告审议情况的汇报；表决通过了以上相关决议草案，提请各代表团审议。

会议听取了关于民生实事项目人大代表票决计票结果的报告，票决结果在市十六届人大三次会议第三次全体会议上公布。会议听取了关于候选人名单草案酝酿情况报告，表决通过了正式候选人名单草案，提请各代表团酝酿。

会议表决通过了总监票人、监票人名单草案，提请各代表团审议。

会议还通过了总计票人、计票人名单。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君 白云飞)