洛报集团融媒矩阵市两会报道总阅读量突破6000万

“驶向春天，奋斗者的眼睛里，见证时代的印记；驶向春天，意气风发向前，使命不忘在心间……”10日，洛报集团视觉梦工坊推出创意短视频《迈向春暖花开》，唱响洛阳两会好声音，展现了洛阳发展新气象。

“驶向春天，奋斗者的眼睛里，见证时代的印记；驶向春天，意气风发向前，使命不忘在心间……”10日，洛报集团视觉梦工坊推出创意短视频《迈向春暖花开》，唱响洛阳两会好声音，展现了洛阳发展新气象。

市十六届人大三次会议、市政协十四届三次会议的召开，是全市人民政治生活的一件大事。洛报集团深入落实市委关于新闻宣传工作的指示要求，13个百万级以上粉丝平台等新媒体矩阵和传统媒体联袂上阵，突出年轻化、用好手机端、强化交互性，高质量开展市两会宣传报道任务。截至11日中午，洛报集团市两会报道全网总阅读量突破6000万，充分发挥了舆论引导主力军主渠道主阵地作用，营造了昂扬向上的浓厚氛围。

坚持手机端优先 让指尖上的新闻更精彩

洛报集团将手机端作为此次市两会宣传报道的主阵地，以掌上洛阳客户端、洛阳网等新媒体平台为重点，围绕政府工作报告、代表委员履职、民生热点话题等，精心策划、深度挖掘，推出一系列在手机端传播的精品报道。

其中，掌上洛阳客户端在各新媒体平台共发布视频207条/次。在抖音平台打造话题#2025洛阳两会#，阅读量274.2万，#洛阳两会时间#，阅读量203万；建立《聚焦2025洛阳两会》视频合集，共计80.3万播放量。掌上洛阳客户端还拍摄视频《洛报党媒主播直击两会Vlog》，制作组图海报《洛阳两会“热词”来了！你最关心啥？》，提炼市政府工作报告金句制作动态海报《假如两会有弹幕》等多个创意产品。

洛阳网推出了《带着“呼声”上两会》栏目，让“百姓呼声”平台与市两会及市政协委员实现深度联动。该栏目聚焦“新能源车充电难”和“校园食堂安全”等热点问题，发布短视频，网友纷纷留言献策，称赞“希望两会多一些这样的呼声”！

设置话题增强交互性 多个话题荣登热搜榜

如何让两会报道关注度更高？洛报集团创新设置话题，以品牌栏目和社交矩阵放大优势效能，推出的多个话题荣登热搜榜，在媒体竞争中成功“抢麦”，推动市两会重要信息广泛触达和影响移动端受众。

洛阳网通过新媒体矩阵开设话题8个，“洛阳发布”视频号、洛阳网视频号、洛阳头条视频号开设话题#2025洛阳两会进行时#洛YOUNG新担当#，总播放量超30万；开设微博话题6个，发布推文130余篇，总阅读量达429.8万次。其中，#2025洛阳两会好声音#阅读量超100万次，4个微博话题登上洛阳同城热搜榜，#洛阳首次票决确定市级民生实事#荣登洛阳同城热搜榜第4位，进一步提升了交互传播热度。

洛阳日报和洛阳晚报微博主持创建5个话题，总阅读量344万，其中3个话题登上同城热搜榜，十余家媒体带话题发布。#2025洛阳将这样干#登同城热搜榜7位，#聚焦2025洛阳两会#登同城热搜榜10位，#2025洛阳两会声音#登同城热搜榜9位。