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定了！洛阳市2025年民生实事项目人大代表票决结果出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.11 18:23
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　　2月11日下午，洛阳市十六届人大三次会议举行第三次全体会议。

　　大会公布了民生实事项目人大代表票决结果。共有30项民生实事项目入选。

　　1.加大城镇老旧小区改造，改造完成188个，惠及群众3.7万户。

　　2.强化妇女儿童健康筛查保障，免费开展妇女“两癌”筛查各3万人，产前筛查覆盖率达到65%，新生儿“两病”、听力筛查率均达到95%。

　　3.强化就业困难群体精准帮扶，确保“零就业家庭”动态清零，新增城镇就业9万人以上、农村转移就业2万人以上。

　　4.高质量开展职业技能培训和评价取证，完成各类培训14.7万人次，新增高技能人才4.55万人。

　　5.持续提升农村供水保障能力和水平，全市农村自来水普及率达93.8%，规模化工程覆盖率达18.5%。

　　6.完善充电基础设施，新建1580个公共充电桩(枪)。

　　7.提质升级邻里中心，对标国家城市社区嵌入式服务设施建设工程，优化提升50个邻里中心的养老托育、家政便民等服务功能。

　　8.开展残疾儿童康复救助1820人次。

　　9.推进集中供热设施建设，新建、改造供热管网8公里，新增集中供热面积50万平方米。

　　10.加强义务教育学校建设，改扩建26所义务教育学校。

　　11.开展就业服务活动100场次以上，提供岗位25万个以上。

　　12.提质升级乡里中心，注重乡村特色，全年推动150个乡里中心完善提升技能培训、日间照料、卫生健康等服务功能。

　　13.加大征收安置，完成4个城中村改造、安置房4466套。

　　14.改善农村交通环境，新改建农村公路300公里。

　　15.推动农村养老服务标准化，每个乡镇建有1处示范性标准化村级养老服务站。

　　16.排查整改农村道路交通安全隐患的路口191个以上、重点隐患路口9个以上，举办“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲活动120场以上。

　　17.优化整合农村小规模教学点97个，按计划完成“十四五”整合任务。

　　18.打造“洛阳青年友好特色商业街区”，提升改造定鼎门南广场等4条青年友好特色商业街区。

　　19.实施城市区高中基础设施建设，城市区四所高中共新建教学楼1栋、宿舍楼3栋、科创楼1栋及体育场项目。

　　20.加快保障性住房建设，筹建3500套、交付2000套。

　　21.实施脑卒中早筛、早治，高危筛查及综合干预2800人。

　　22.加大水系排水防涝建设，完成东出口排涝渠一期等3个项目建设。

　　23.开展文化惠民文艺演出350场次。

　　24.完善公交线网布局，新增和优化城市公交线路15条。

　　25.加强食品安全监管，开展4轮“你点我检”专项抽检活动。

　　26.实施高素质农民培育行动，开展农业实用技术培训3万人。

　　27.建设和完善体育设施，安装或更新体育健身器材200套。

　　28.增加婴幼儿托位数，通过社区嵌入式托育服务等多种形式，新增婴幼儿托位2600个。

　　29.上线运行21项“高效办成一件事”。

　　30.推进造林绿化，完成造林6.25万亩。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭旭光 李雅君）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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