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居民社保与职工社保能否衔接合并？洛阳社保部门解答
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.11 17:43
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　　“居民社保与职工社保是否可以衔接合并？”日前，洛阳市新安县的吕先生拨打洛报融媒新闻热线66778866咨询。

　　吕先生现年53岁，户籍在新安县，目前正参加当地的城乡居民养老保险。他表示，自己曾在外省某企业工作，其间缴纳了6年的城镇职工养老保险，离职后该保险便停缴了。他想知道，先前参与的这两种社会保险能否合并为一种，以及合并为何种保险对他更有利。

　　带着吕先生的疑问，记者采访了洛阳市社会保险中心有关负责人。该负责人表示，城乡居民养老保险与城镇职工养老保险二者确实是可以衔接合并的，这一过程称为城乡养老保险制度衔接，不过需要满足特定的条件。并且，根据最终转入险种的不同，具体的衔接方式也有区别。

　　那么，衔接合并需要满足什么条件呢？该负责人表示，如果是城镇职工养老保险转入城乡居民养老保险，参保人员需要同时满足以下3个条件：

　　1.分别参加城镇职工养老保险和城乡居民养老保险的；

　　2.达到城镇职工法定退休年龄的；

　　3.城镇职工养老保险缴费年限不足15年或不愿继续补缴的。

　　如果是城乡居民养老保险转入城镇职工养老保险，则参保人员需要同时满足以下3个条件：

　　1.分别参加城镇职工养老保险和城乡居民养老保险的；

　　2.达到城镇职工法定退休年龄的；

　　3.城镇职工养老保险缴费年限满15年(含延长缴费至15年)的。

　　“也就是说，由于吕先生还未达到城镇职工法定退休年龄，因此他暂时无法办理衔接手续。”该负责人说。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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