家门口看舞狮！洛阳一社区举行非遗市集

元宵节将至，11日下午，洛阳市涧西区重庆路二社区举办首届元宵喜乐汇暨“传承的力量——非遗市集”主题活动，邀请专业人员现场展示剪纸、舞狮、古雒结绳编织、河洛大鼓、舞狮、糖画、吹糖人、面塑等十余项非遗项目，让居民们近距离感受传统文化的魅力。

元宵节将至，11日下午，洛阳市涧西区重庆路二社区举办首届元宵喜乐汇暨“传承的力量——非遗市集”主题活动，邀请专业人员现场展示剪纸、舞狮、古雒结绳编织、河洛大鼓、舞狮、糖画、吹糖人、面塑等十余项非遗项目，让居民们近距离感受传统文化的魅力。

重二社区相关负责人表示，下一步，社区党委将坚持党建引领，以弘扬传统文化为主题，不断链接更多非遗资源，创新开展更多深受居民群众喜爱的非遗文化活动，持续增强文化自信和民族自信。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 宋娣 文/图)