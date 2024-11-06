洛阳为哪吒打call！今明两晚，哪吒主题灯光秀“亮相”应天门

记者从隋唐洛阳城了解到，元宵节临近，11日、12日每晚8点半，“哪吒闹元宵”主题灯光秀将限时“亮相”应天门，在营造浓厚节日氛围的同时，为华语电影打call。

记者从隋唐洛阳城了解到，元宵节临近，11日、12日每晚8点半，“哪吒闹元宵”主题灯光秀将限时“亮相”应天门，在营造浓厚节日氛围的同时，为华语电影打call。

据网络平台数据，电影《哪吒之魔童闹海》总票房已突破86亿元，登顶中国影史票房冠军，也是全球票房TOP30唯一非好莱坞影片，成为名副其实的“中国骄傲”。

据悉，这两场主题灯光秀将以声光电形式放映《哪吒之魔童闹海》预告片中的哪吒台词原声，配以电影角色曲《就是哪吒》，让广大游客市民沉浸式感受“魔丸”哪吒及华语动画的魅力。（洛报融媒记者 王若馨 通讯员 赵奕鼎 文/图）