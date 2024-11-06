2024年，全市检察机关在市委和省检察院坚强领导下，在市人大及其常委会有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真践行“高质效办好每一个案件”基本价值追求，持续深化“1235”工作思路，把准改革方向、坚持守正创新，以高质效检察履职服务进一步全面深化改革，为加快推进现代化洛阳建设提供有力法治保障。

洛阳市人民检察院工作报告（摘要）

——2025年2月10日在洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议上

洛阳市人民检察院检察长 封勇

2024年全市检察工作情况

2024年，全市检察机关在市委和省检察院坚强领导下，在市人大及其常委会有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真践行“高质效办好每一个案件”基本价值追求，持续深化“1235”工作思路，把准改革方向、坚持守正创新，以高质效检察履职服务进一步全面深化改革，为加快推进现代化洛阳建设提供有力法治保障。一年来，共办理各类案件16500件，“三个结构比”持续优化，法律监督质效不断提升，76个案件入选最高检、省检察院典型案例，是上一年度的两倍。

一、强化对党忠诚检察自觉，坚定坚决维护社会安定，保障人民安宁

全力以赴维护国家安全。

重拳出击护航金融安全。

如我在诉化解矛盾纠纷。

宽严相济促进社会治理。

二、诠释良法善治检察担当，高质高效服务全市发展大局，守护群众美好生活

当好企业发展“护航者”。

当好重大战略“助推者”。

当好群众权益“捍卫者”。

当好祖国花朵“呵护者”。

三、深耕法律监督检察主责，有力有效促进公正司法，做实高质效办好每一个案件

刑事检察向优升级。

民事检察向强奋进。

行政检察向实迈步。

公益诉讼检察向好拓展。