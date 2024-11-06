洛阳教师韩明月：坚守教育初心 照亮一方天空

“这个寒假确实挺忙的！不仅要准备新学期的课程，还要准备新学期开学后全市的班主任素养提升及专业化成长系列活动。”昨日，市政协委员、市第九高级中学教师韩明月在接受记者采访时说。

“这个寒假确实挺忙的！不仅要准备新学期的课程，还要准备新学期开学后全市的班主任素养提升及专业化成长系列活动。”昨日，市政协委员、市第九高级中学教师韩明月在接受记者采访时说。

一名中学教师为何要筹划全市的班主任成长活动？这不得不提到韩明月的多重身份——河南省优秀班主任、河南省名班主任工作室主持人、洛阳市中小学班主任研究中心办公室主任、洛阳市“最美教师”……韩明月坦言，这些身份不仅仅是荣誉，更是沉甸甸的责任和使命，激励她始终坚守教育初心，坚定前行。

2012年，24岁的韩明月通过招教考试进入市第九高级中学。初入校园便担任班主任的她，深知肩上的重任。她在三尺讲台上，用深情与爱心浇灌着每一名学生。在班级管理过程中，韩明月逐渐意识到，班主任不仅需要丰富的管理经验，还需要掌握心理学、家庭教育等多方面的知识。为此，她不断学习，先后考取了心理咨询师、青少年生涯指导师、家庭教育指导师等资格证书，开启班主任工作的新探索与新实践。

经过多年的努力与坚持，2020年4月，韩明月被遴选为河南省名班主任工作室主持人，同年12月担任新揭牌的洛阳市中小学班主任研究中心办公室主任。

韩明月说，近年来，市委市政府高度重视教育事业发展，采取了一系列超常规工作举措，加快建设与副中心城市定位相匹配的教育体系。

市委市政府将教师视为教育发展的第一资源，建立了完善的“3+1”教师专业发展体系，并组织实施班主任梯队攀升培育工程，推动教师专业化成长。近年来，韩明月在担任班主任的同时，始终将引领、辐射、带动更多班主任专业化成长作为己任。4年来，在她的积极参与下，市教育局成功举办了4届班主任基本功展示活动，培养并遴选了一批优秀班主任，为全市班主任队伍的专业化建设注入动力。

教育资源的优化布局调整，也为韩明月所在的市第九高级中学带来了更大发展空间。学校办学场地得以扩展，教育事业蒸蒸日上。与此同时，全市加快推进普通高中多样化特色化发展，市第九高级中学在美术、音乐、舞蹈、体育等艺术生培养方面取得了显著成效，许多学生考入了理想大学，学校也连年荣获特色发展奖。

“教育是生命影响生命的事业。只有教师成长了，生命绽放了，才能以积极的状态引领学生、感染学生。”韩明月说，今年的市政府工作报告提出要持续办好人民满意教育，加快国家基础教育综合改革、“校家社”协同育人、特殊教育改革等实验区建设，深化“县管校聘”、校长职级制等改革。这让她对洛阳从“教育大市”向“教育强市”转变充满信心，她将继续带着信任和嘱托，带着对班主任专业化成长的使命感，深耕教育田地，为洛阳教育高质量发展贡献力量。

“照亮一方天空，是明月的使命。”韩明月目光坚定地说。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）