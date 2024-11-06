洛阳市中级人民法院工作报告（摘要）

核心提示： 2024年，在市委坚强领导、市人大有力监督、市政府大力支持、市政协民主监督下，全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦“建强副中心、形成增长极”，实施“11236”五年发展规划，为大局服务、为人民司法，各项工作取得新进展。全市法院受理案件192203件、审执结172047件，同比分别下降3.7%、4.9%；市中院受理案件13078件、审执结11436件。