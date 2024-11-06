洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市中级人民法院工作报告（摘要）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.11 08:51
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

洛阳市中级人民法院工作报告（摘要）
——2025年2月10日在洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议上
洛阳市中级人民法院院长 徐哲

       2024年主要工作

　　2024年，在市委坚强领导、市人大有力监督、市政府大力支持、市政协民主监督下，全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦“建强副中心、形成增长极”，实施“11236”五年发展规划，为大局服务、为人民司法，各项工作取得新进展。全市法院受理案件192203件、审执结172047件，同比分别下降3.7%、4.9%；市中院受理案件13078件、审执结11436件。

　　一、坚持防风险护稳定，全力建设平安洛阳

　　全市法院惩防并举，保障社会安定有序、人民安居乐业。

　　坚定不移维护安全稳定。

　　坚定不移惩治腐败犯罪。

　　坚定不移防范风险隐患。

　　二、坚持讲政治顾大局，奋力护航中心工作

　　全市法院聚焦市委“三项重点工作”“三个重要抓手”，做到发展有所需、法院走在前。

　　助力优化营商环境。

　　助力经济转型升级。

　　助力全面依法治市。

　　三、坚持守初心担使命，倾力保障民生福祉

　　全市法院践行为民宗旨，努力让人民群众感受到公平正义就在身边。

　　用心用情办好民生案件。

　　用心用情守护未成年人。

　　用心用情化解涉诉信访。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
        春节假期就跟开了十倍速似的，“嗖”一下就过完了。
  • ·春节将至，洛阳医生紧急提醒！
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 曹亦俊、夏许峰当选政协第十四届...
  • 洛阳城市阳台足球场加固防护网 施...
  • 洛阳：流光溢彩上元夜 欢欢喜喜闹...
  • 快讯！政协第十四届洛阳市委员会...
  • 市十六届人大三次会议举行第二次...
  • 公积金贷款结清后如何解除抵押手...
  • 洛阳教师韩明月：坚守教育初心 照...
  • 市政协十四届三次会议举行选举大会
  • 洛阳今日多云转阴 最高气温9℃
  • 市政协十四届三次会议闭幕
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    红山欢乐谷随拍

    应天门

    晨曦

    洛阳大河荟
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605