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2024年，在市委坚强领导、市人大有力监督、市政府大力支持、市政协民主监督下，全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦“建强副中心、形成增长极”，实施“11236”五年发展规划，为大局服务、为人民司法，各项工作取得新进展。全市法院受理案件192203件、审执结172047件，同比分别下降3.7%、4.9%；市中院受理案件13078件、审执结11436件。
洛阳市中级人民法院工作报告（摘要）
——2025年2月10日在洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议上
洛阳市中级人民法院院长 徐哲
2024年主要工作
2024年，在市委坚强领导、市人大有力监督、市政府大力支持、市政协民主监督下，全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦“建强副中心、形成增长极”，实施“11236”五年发展规划，为大局服务、为人民司法，各项工作取得新进展。全市法院受理案件192203件、审执结172047件，同比分别下降3.7%、4.9%；市中院受理案件13078件、审执结11436件。
一、坚持防风险护稳定，全力建设平安洛阳
全市法院惩防并举，保障社会安定有序、人民安居乐业。
坚定不移维护安全稳定。
坚定不移惩治腐败犯罪。
坚定不移防范风险隐患。
二、坚持讲政治顾大局，奋力护航中心工作
全市法院聚焦市委“三项重点工作”“三个重要抓手”，做到发展有所需、法院走在前。
助力优化营商环境。
助力经济转型升级。
助力全面依法治市。
三、坚持守初心担使命，倾力保障民生福祉
全市法院践行为民宗旨，努力让人民群众感受到公平正义就在身边。
用心用情办好民生案件。
用心用情守护未成年人。
用心用情化解涉诉信访。