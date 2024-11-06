多举措推进体育活动 让课间变得活力满满——访市人大代表王向春

“政府工作报告提到，今年要加强基础教育综合改革实验。前不久省教育厅明确，全省义务教育阶段学校每天开展两小时综合体育活动。”市人大代表、洛阳市瀍河实验学校校长王向春说，要多措并举积极推进课间体育活动，让静悄悄的校园课间时间变得活力满满。

“政府工作报告提到，今年要加强基础教育综合改革实验。前不久省教育厅明确，全省义务教育阶段学校每天开展两小时综合体育活动。”市人大代表、洛阳市瀍河实验学校校长王向春说，要多措并举积极推进课间体育活动，让静悄悄的校园课间时间变得活力满满。

王向春认为，可从以下四个方面着力推进：一是加强安全教育，从专题教育、课间巡视、设施安全检查等方面，为学生活动提供安全环境。二是注重活动引导，从学校管理、丰富活动形式、体育教师专业指导等方面，将课间活动纳入学校的课程建设。三是善于营造氛围，通过班级文化、小型比赛、音乐参与等方式，营造积极的氛围，让学生乐于参与。四是家校社协作，家长支持，建立容错机制，共同促进孩子全面发展。

王向春建议，推动课间两小时综合体育活动，要坚持“健康第一”，鼓励“一校一策”，敢于实验，才能让学生身上有汗，眼里有光，真正促进学生身心健康和全面发展。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）