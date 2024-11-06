代表委员分别审议讨论相关工作报告

昨日，出席市十六届人大三次会议的市人大代表审议市人大常委会工作报告等报告；出席市政协十四届三次会议的市政协委员讨论了市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告。

昨日，出席市十六届人大三次会议的市人大代表审议市人大常委会工作报告等报告；出席市政协十四届三次会议的市政协委员讨论了市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告。

在审议市人大常委会工作报告时，代表们一致认为，过去一年，市人大常委会聚焦市委中心工作，积极探索地方人大工作规律，多次在全国率先推行创新举措，各项工作取得了新进展、新成效。此次报告内容丰富、主题鲜明、亮点纷呈，是一份彰显人大担当作为、明确目标方向的好报告。大家纷纷表示，将认真学习报告内容，深刻领悟人大工作理念，准确把握大局大势，主动深入基层一线，听民意、察民情、汇民智，用心用力为群众发声、为人大建言，推动市委决策部署在基层落地落实落细。建议市人大常委会进一步畅通工作渠道，推动市县人大联动工作，更好聚合人大力量。

委员们在讨论两院工作报告时一致表示，一年来，全市法院和检察机关全面践行习近平法治思想，竭力为大局服务、为人民司法、为法治担当，不断推动我市司法工作提质增效。下一步，希望两院继续坚持以人民为中心，以“如我在诉”意识做实为人民司法，以公正司法保障和增进民生福祉，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为奋力开创现代化洛阳建设新局面提供有力法治保障。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李雅君)