洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

来隋唐洛阳城景区，参加“神都上元节狂欢”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.11 08:43
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　正月十五闹元宵。2月12日，隋唐洛阳城景区将举办“神都上元节狂欢”活动，欢迎广大市民游客参加。

　　神都狂欢夜

　　时间：18：00

　　地点：应天门北广场

　　内容：“神都仙女团”惊艳降临，带来元宵节限定版“神都狂欢夜”。古老的驱傩仪式与现代舞蹈巧妙融合，舞者们用热情奔放的舞步驱散阴霾，祈求新的一年平安顺遂。“蹦唐迪”现场，以神都的繁华盛景为蓝本，通过舞蹈、音乐与光影的完美结合，带您穿越热闹非凡的上元之夜。

　　应天门投影秀元宵节专场

　　时间：20：30

　　地点：应天门北广场

　　内容：应天门投影秀将以上元节限定画面开场，应天门变成巨型光影幕布，为市民游客送上满满祝福。

　　国潮音乐·乐兽森林专场

　　时间：16：00

　　地点：隋唐洛阳城天堂明堂景区

　　内容：邀请超人气国潮乐队“乐兽森林”，用激昂的旋律和独特的表演，为您带来一场别开生面的国潮音乐会。您可在古色古香的皇家殿堂中，感受传统与现代音乐的激情碰撞。

　　神都上元灯会

　　时间：9：00至22：00(开园)

　　18：10至23：00(亮灯)

　　灯会地点：九洲池

　　内容：春节期间最受欢迎的九洲池上元灯会持续“点亮”。美好绚丽的花灯，构成九洲池璀璨的赏灯线路，全园逛一整圈，主打一个壮观、极致、沉浸。

　　自即日起至2月14日，隋唐洛阳城景区(应天门、天堂明堂、九洲池)推出“元宵特惠票”，凡是在9：00至14：00进入景区游玩的市民游客，均可享受“一票进两人”优惠：两人同行的，一人可享受免票。14：00以后，该票种停止售检票。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 赵奕鼎）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
        春节假期就跟开了十倍速似的，“嗖”一下就过完了。
  • ·春节将至，洛阳医生紧急提醒！
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 曹亦俊、夏许峰当选政协第十四届...
  • 洛阳城市阳台足球场加固防护网 施...
  • 洛阳：流光溢彩上元夜 欢欢喜喜闹...
  • 快讯！政协第十四届洛阳市委员会...
  • 市十六届人大三次会议举行第二次...
  • 公积金贷款结清后如何解除抵押手...
  • 洛阳教师韩明月：坚守教育初心 照...
  • 市政协十四届三次会议举行选举大会
  • 洛阳今日多云转阴 最高气温9℃
  • 市政协十四届三次会议闭幕
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    红山欢乐谷随拍

    应天门

    晨曦

    洛阳大河荟
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605