来隋唐洛阳城景区，参加“神都上元节狂欢”

正月十五闹元宵。2月12日，隋唐洛阳城景区将举办“神都上元节狂欢”活动，欢迎广大市民游客参加。 正月十五闹元宵。2月12日，隋唐洛阳城景区将举办“神都上元节狂欢”活动，欢迎广大市民游客参加。 神都狂欢夜 时间：18：00 地点：应天门北广场 内容：“神都仙女团”惊艳降临，带来元宵节限定版“神都狂欢夜”。古老的驱傩仪式与现代舞蹈巧妙融合，舞者们用热情奔放的舞步驱散阴霾，祈求新的一年平安顺遂。“蹦唐迪”现场，以神都的繁华盛景为蓝本，通过舞蹈、音乐与光影的完美结合，带您穿越热闹非凡的上元之夜。 应天门投影秀元宵节专场 时间：20：30 地点：应天门北广场 内容：应天门投影秀将以上元节限定画面开场，应天门变成巨型光影幕布，为市民游客送上满满祝福。 国潮音乐·乐兽森林专场 时间：16：00 地点：隋唐洛阳城天堂明堂景区 内容：邀请超人气国潮乐队“乐兽森林”，用激昂的旋律和独特的表演，为您带来一场别开生面的国潮音乐会。您可在古色古香的皇家殿堂中，感受传统与现代音乐的激情碰撞。 神都上元灯会 时间：9：00至22：00(开园) 18：10至23：00(亮灯) 灯会地点：九洲池 内容：春节期间最受欢迎的九洲池上元灯会持续“点亮”。美好绚丽的花灯，构成九洲池璀璨的赏灯线路，全园逛一整圈，主打一个壮观、极致、沉浸。 自即日起至2月14日，隋唐洛阳城景区(应天门、天堂明堂、九洲池)推出“元宵特惠票”，凡是在9：00至14：00进入景区游玩的市民游客，均可享受“一票进两人”优惠：两人同行的，一人可享受免票。14：00以后，该票种停止售检票。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 赵奕鼎）