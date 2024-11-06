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中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第三次会议关于市政协十四届二次会议以来提案工作情况报告的决议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.11 08:29
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中国人民政治协商会议
第十四届洛阳市委员会第三次会议
关于市政协十四届二次会议以来
提案工作情况报告的决议
（2025年2月10日政协第十四届洛阳市委员会第三次会议通过）

       中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第三次会议，听取和审议程相朝同志代表政协第十四届洛阳市委员会常务委员会所作的市政协十四届二次会议以来提案工作情况的报告。会议充分肯定市政协常委会过去一年的提案工作，同意报告提出的2025年提案工作安排。会议决定批准这个报告。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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