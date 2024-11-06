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洛阳：流光溢彩上元夜 欢欢喜喜闹元宵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.11 08:36
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　　记者昨日从市园林绿化中心获悉，元宵节前后，2025年王城新春游园会暨迎春灯会、2025年隋唐河洛文化庙会暨新春灯会将推出系列闹元宵活动，邀您共赴神都上元灯会。

　　王城公园

　　●2025年王城新春游园会暨迎春灯会

　　以“灯耀新春”“欢喜年味”“动物乐园”3个主题分区，共展出60余个大中型灯组，既有以“锦绣新春”“五福中华”等为代表的传统年味灯组，也有以“琉璃宫阙”“祈福女神”等为代表的新潮灯组，流光溢彩，氛围感十足。灯会每天亮灯时间为18：00至22：00。

　　●“让王城充满爱，把爱带回家”情聚王城活动

　　佳节话团圆，定格美好瞬间。王城公园免费为三代同行的市民游客现场拍摄胶片全家福。活动于2月11日19：00至21：00举行，有意参与者可关注“洛阳市王城公园”微信公众号搜索相关推文报名，活动限额200份，先报先得。

　　●民间社火表演

　　欢喜闹元宵，怎少得了民间社火表演？河洛响器被誉为河洛一绝，正月十五当天，百余人的表演团队将亮相王城公园和王城动物园，以鼓、铙、镲、锣等组成乐器矩阵，为广大市民游客呈献一场非遗盛宴。

　　晒爱集赞，还可参与“爱在王城”回馈粉丝活动，领取惊喜盲盒(关注“洛阳市王城公园”微信公众号参与)。王城公园璀璨王城灯光秀、王城国潮蹦吧啦等活动将持续至正月十六。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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