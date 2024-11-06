中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第三次会议政治决议

中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第三次会议，于2025年2月8日至10日举行。

中国人民政治协商会议

第十四届洛阳市委员会第三次会议政治决议

（2025年2月10日政协第十四届洛阳市委员会第三次会议通过）

中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第三次会议，于2025年2月8日至10日举行。

这次会议是在全市上下深入学习贯彻中共二十届三中全会精神、奋力开创现代化洛阳建设新局面的关键时期召开的一次盛会。会议高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在中共洛阳市委坚强领导下，经过全体与会同志的共同努力，开得隆重热烈、圆满成功，是一次高举旗帜、凝心聚力的大会，是一次民主团结、共谋发展的大会，是一次求实奋进、风清气正的大会。

会议期间，中共洛阳市委书记江凌和市长徐衣显等领导同志出席会议，听取大会报告、大会发言，参加界别组讨论，特别是江凌书记对大会发言同志提出的意见逐一进行回应，与委员们深度协商互动，充分体现了对政协工作的高度重视、大力支持，体现了发扬民主、求真务实的优良作风。

会议审议批准孙延文同志代表政协第十四届洛阳市委员会常务委员会所作的工作报告、程相朝同志所作的提案工作情况报告。与会委员列席洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议，听取并讨论徐衣显市长所作的政府工作报告，听取并讨论市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告及其他有关报告，表示赞同并提出意见建议。会议补选了政协第十四届洛阳市委员会常务委员会组成人员，圆满完成各项议程。

会议认为，2024年是中华人民共和国和人民政协成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中共洛阳市委团结带领全市人民，认真落实中共中央和中共河南省委决策部署，聚焦建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，统筹推进经济社会高质量发展，产业转型升级取得新成效，创新驱动发展实现新突破，乡村全面振兴开创新局面，增进民生福祉达到新水平，现代化洛阳建设迈出新的坚实步伐。

会议充分肯定十四届市政协常委会过去一年的工作。一致认为，在中共洛阳市委坚强领导下，市政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确政治方向，把深入学习贯彻中共二十届三中全会精神、习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神和开展党纪学习教育作为重大政治任务，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，持续夯实团结奋斗的共同思想政治基础。坚持大团结大联合，始终把凝聚共识贯穿履职全过程，高标准举办庆祝中华人民共和国和人民政协成立75周年系列活动，高水平筹办世界客属第33届恳亲大会、承办第十八届中国河洛文化研讨会，有效发挥统一战线组织功能优势。坚持融入大局大势，高站位投身洛阳经济社会建设主战场，积极主动为现代化洛阳建设建言献策。坚持做强平台支撑，高频次组织群众广泛参与的专题协商会，用心用情打造具有政协标识的特色品牌。坚持提升能力素质，以“活力政协”建设为牵引，从严从实加强政协自身建设，不断夯实政协委员和机关干部履职尽责的能力基础，为现代化洛阳建设贡献了政协智慧和力量。

会议指出，2025年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年，做好全年工作意义重大。市政协及其常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神和习近平总书记对河南工作的重要论述，全面落实中共河南省委十一届七次八次全会部署、省两会精神和中共洛阳市委十二届六次七次全会要求，坚决扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，进一步加强中国共产党的全面领导，以更高站位强化思想政治引领，把忠诚拥护“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的实际行动。要有效发挥专门协商机构作用，持续提升履职建言的前瞻性、针对性、专业性，以更好成效服务现代化洛阳建设。要着力加强制度机制建设，把进一步全面深化改革摆在更加突出的位置，以更实举措不断提升协商民主制度化规范化程序化水平。要持续推动强基固本，以更昂扬斗志展现“活力政协”，更好地为现代化洛阳建设凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

会议号召，全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员、政协机关干部，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，在中共洛阳市委坚强领导下，锚定目标、真抓实干，锐意进取、团结奋斗，为奋力开创现代化洛阳建设新局面作出新的更大贡献！