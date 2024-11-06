加强烟花爆竹精细管理 营造清新舒适节日环境

昨日，我市召开元宵节期间烟花爆竹禁限放管理及大气污染防治攻坚调度会议，通报春节期间环境空气质量情况，部署近期及元宵节期间大气污染防治攻坚、烟花爆竹“打非治违”、消防安全等工作。 昨日，我市召开元宵节期间烟花爆竹禁限放管理及大气污染防治攻坚调度会议，通报春节期间环境空气质量情况，部署近期及元宵节期间大气污染防治攻坚、烟花爆竹“打非治违”、消防安全等工作。 市委常委、常务副市长潘开名参加会议并讲话。他强调，全市各级各部门要更加坚定自觉践行习近平生态文明思想，把生态环境保护作为现代化洛阳建设的内在要求和根本取向，牢固树立“一盘棋”思想，认清形势，强化措施，持之以恒推动环境空气质量持续改善。要全力做好元宵节烟花爆竹管控工作，压实属地管理责任、部门监管责任，做到“三管三必须”，加大宣传力度，强化联防联控，最大限度降低烟花爆竹燃放对环境空气质量的不利影响。要持续开展烟花爆竹“打非治违”、消防安全大检查等专项行动，紧盯重点地区、重点场所、重点时段，统筹开展全方位检查、高频次执法、全链条查处，坚决打击禁燃区内无证运输、存储、销售和非法燃放烟花爆竹行为，消除消防安全风险隐患，为群众营造一个欢乐祥和、清新舒适的节日环境。 省生态环境保护督察专员丁晓阳、副市长李新红参加会议。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍)