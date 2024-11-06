社论：奋勇争先再出发——热烈祝贺市政协十四届三次会议胜利闭幕

团结一心谋发展，奋勇争先再出发。在全市人民的热切关注和与会政协委员的共同努力下，备受瞩目的市政协十四届三次会议完成各项议程，胜利闭幕。我们对大会的圆满成功表示热烈祝贺！

团结一心谋发展，奋勇争先再出发。在全市人民的热切关注和与会政协委员的共同努力下，备受瞩目的市政协十四届三次会议完成各项议程，胜利闭幕。我们对大会的圆满成功表示热烈祝贺！

这是一次高举旗帜、凝聚共识、增强信心、团结奋进的大会。会议期间，委员们以高度的政治自觉、强烈的责任担当、昂扬的精神状态，围绕今年我市发展总体要求、主要目标和重点工作，积极建言献策、广泛凝聚共识。从建言中原科技创新港建设，到献策培育未来产业，从建议用艺术“点亮”城市，到首次面向社会公开征集“百姓提案”，一次次资政建言，一条条真知灼见，展现了委员们胸怀“国之大者”、心系“民之关切”的责任担当，彰显了大家对洛阳未来发展的坚定信心，必将激励全市人民万众一心、奋勇争先，为谱写中国式现代化洛阳篇章而再创佳绩。

征程万里阔，奋进正当时。今年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展之年。能否将收官之战打得出彩，能否将开局一役打得漂亮，关系洛阳经济未来发展的快慢和兴衰，关系洛阳在新一轮区域经济版图重构中能否抢占发展主动权。新的一年，洛阳将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实上级部署要求，着力推动“四高四争先”，聚焦“建强副中心、形成增长极”，紧紧扭住“三项重点工作”、用好“三个重要抓手”，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。洛阳不但有新时代推动中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等多重国家战略加持，以及积极有为的宏观政策强劲赋能，更有重塑产业格局、推动创新发展等取得重大突破的底气，只要坚定信心、保持定力，抢抓机遇、实干争先，未来发展必将动力更强劲、活力更充沛、前景更广阔。

新一轮区域竞争“追逐赛”已经展开，不进则退，慢进亦退，唯有奋勇争先。我们要牢记习近平总书记考察河南时的殷殷嘱托，在同题共答、同频共振、同向发力中感恩奋进、人人争先，不折不扣做好全方位扩大内需、强化创新“第一动力”、培育新质生产力等重点工作，用实干开创美好未来，用奋进创造别样精彩。各级政协组织和政协委员要坚决扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，坚持围绕中心、服务大局，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，高标准履职尽责、高质量协商议政、高效能发挥作用，更好地为洛阳发展凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，特别是要聚焦“三项重点工作”、聚焦增进民生福祉、聚焦狠抓闭环落实，深入协商互动，精准建言献策，助推工作落实见效。

潮头登高再击桨，无边胜景在前头。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，全面贯彻落实中共中央和省委决策部署及市委工作安排，筑牢共识之基、善履协商之责、保持奋勇争先之姿，进一步提振信心、实干笃行，在奋力谱写中国式现代化洛阳篇章中展现新担当、实现新作为！