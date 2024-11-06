从DeepSeek爆火看“创业友好”

近期，DeepSeek一鸣惊人、火爆全球。人们蓦然发现，加上蛇年春晚上表演扭秧歌、转手绢出圈的机器人，以及去年爆火的《黑神话：悟空》游戏，这些“神秘的东方力量”背后的公司——深度求索、宇树科技、游戏科学等均来自杭州。这些公司被网友称为“杭州六小龙”。

近期，DeepSeek一鸣惊人、火爆全球。人们蓦然发现，加上蛇年春晚上表演扭秧歌、转手绢出圈的机器人，以及去年爆火的《黑神话：悟空》游戏，这些“神秘的东方力量”背后的公司——深度求索、宇树科技、游戏科学等均来自杭州。这些公司被网友称为“杭州六小龙”。

杭州做对了什么？答案是“创业友好”。

有人给杭州起过一个外号——“拎得清的小透明”，当地政府“没想过要教创业者怎么干”，而是“有事就服务，无事不打扰”，这是“创业友好城市”的生动注脚。众所周知，科技创新勇闯未知领域，过程充满风险挑战，需要一种鼓励创新、宽容失败的友好氛围和环境，才能在科技创新和产业焕新上不断生长出新的枝丫。政府当有所“必为”，也有所“不为”，如果手伸得太长、管得过细，有可能好心办坏事，造成创新活力的压抑。深度求索团队的创业成功，道出的正是“创业友好”的时代内涵。

一个让创业者感到友好的环境，才是好的营商环境，“友好”一词或许胜过千言万语。近年来，洛阳致力于打造平台城市，通过建设青年友好城市、举办创新创业大赛、引育高成长性企业等一系列措施，提供快速生长、实现梦想的舞台，系统性支持每一位创业创新者。从青年驿站遍地开花，到人才公寓虚位以待，从建成全省最多的国家级双创孵化基地，到科技产业社区雨后春笋般涌现，从打造龙门实验室等高能级主平台，到推广“政录企用”等模式，城市平台和功能的升级赋能创业创新，“友好”已成为洛阳的个性和品格，吸引了众多创业者“用脚投票”奔赴而来，点燃了创业创新之火，让中科慧远、视微影像等一大批中小企业快速成长。

路走对了，就不怕遥远。DeepSeek等的爆火，启发我们保持定力和耐心，继续将“创业友好”置顶。有关部门要对标先进，找准自己的“定位”和“边界”，继续做正确的事，做创业者期盼的事，发现和培育更多的潜力股和洛阳的“梁文峰”们，让更多创业创新的幼苗长成参天大树。(洛平)