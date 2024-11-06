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技术赋能两会 洛阳移动服务保障再升级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.02.10 20:07
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　　2025年2月7日至10日，洛阳市十六届人大三次会议、洛阳市政协十四届三次会议在洛阳市会议中心如期召开。这次会议的顺利召开，不仅是地方政治生活中的重要事件，也是对移动通信技术和服务能力的一次全面考验。两会期间，洛阳移动以高度的责任感和专业能力，全力保障会议的顺利进行。

　　快速响应，高效部署

　　两会筹备初期，洛阳移动迅速行动，组建了由技术骨干和业务精英组成的两会专项保障团队。团队成员明确分工，紧密协作，制定了涵盖会前、会中、会后全流程的保障策略。会前，团队全力优化会场设施设备，确保网络和信号的稳定运行；会中，针对可能出现的突发情况，制定了完善的应急预案，准备好应急物资；会后，团队积极收集代表委员及相关部门的意见建议，对保障工作进行全面复盘总结，不断改进服务质量。高效的部署和快速的响应，科学的组织和精准的执行，为两会的顺利召开奠定了坚实的基础。

　　精心筹备，精细保障

　　在会议筹备阶段，洛阳移动以“万无一失”为目标，进行了多轮地毯式检查。技术人员对各会场及代表委员驻地进行了全面巡检，重点对会场网络和道路沿线的基站运行状态进行了测试和调优，确保信号覆盖无死角。同时，通过实时监控系统，24小时监测网络信号的运行状态，及时排查和解决潜在隐患。

洛阳移动两会保障团队现场服务

　　为了进一步提升会议的组织管理效率，洛阳移动引入了先进的智能会议管理系统，全面部署“射频无感知签到系统”(RFID无感签到)。该系统基于物联网射频识别技术，通过高精度定位与大数据分析，实现参会人员快速通行与实时签到统计，为两会的顺利召开提供了坚实的技术保障。

与会代表有序通过5G无感签到系统实现轻松签到

　　贴心服务，全力守护

　　会议期间，洛阳移动两会服务小组全程驻扎会场。他们不仅为代表委员提供热情周到的引导服务，协助处理各类会议事务，还承担起会场及周边电力设施、安全系统的实时巡检工作。一旦发现问题，立即启动应急预案，迅速解决。贴心服务和全力守护，不仅为代表委员提供了一个安全、稳定的会议环境，也为两会的顺利进行筑牢了坚实防线。

洛阳移动两会保障应急通讯指挥中心全天候守护网络安全

　　技术赋能，服务升级

　　在本次两会保障工作中，洛阳移动充分发挥了移动通信技术的优势。通过5G网络、智能化管理系统等先进技术，确保了会议期间的通信质量和信息安全。无论是代表委员的通讯需求，还是会议现场的网络支持，都得到了高效满足。

休会期间，代表在移动5G“电子签到”前拍照留念

　　RFID无感知会议签到系统，实现了会议信息的实时传输和资源的高效调配，大大提升了会议的组织效率。这种技术与服务的结合，不仅体现了移动通信行业的技术实力，也为未来类似会议的保障提供了宝贵经验。

　　“电子签到”无感知识别，在会议中心部署3套“开放式通道远距离电子签到系统”，在5G网络支撑下，主会场10分钟内通过达400人次以上。与会代表只需配戴代表证，无需刷卡即可通过开放式通道，会议签到系统自动识别、采集并记录相关人员信息，解决了签到拥堵的问题。

　　此次两会的成功召开，不仅是洛阳移动技术实力和服务能力的全面展现，也是移动通信行业为地方经济社会发展贡献力量的生动体现。未来，洛阳移动将继续秉承专业、负责的精神，以更高的标准、更全面的服务，为洛阳发展贡献更多力量。 (苗笑咪)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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