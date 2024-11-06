市政协十四届三次会议收到提案659件

截至2月9日中午12时，市政协十四届三次会议共收到提案659件。

截至2月9日中午12时，市政协十四届三次会议共收到提案659件。

大会提案委员会根据《政协洛阳市委员会提案工作条例》有关规定，经审查，立案455件，不立案50件，转为意见和建议154件。在立案的提案中，经济建设方面117件，政治建设方面45件，文化建设方面117件，社会建设方面157件，生态文明建设方面19件。

本次会议提案呈现以下特点：一是提案选题更加聚焦。提案者紧扣建设现代化产业体系、发展新质生产力、全面深化改革、增进民生福祉等经济社会发展重大问题提出提案，占比达86%。二是提案建议更加务实。提案者坚持问题导向，深入基层、深入群众，客观全面了解情况，深入透彻分析问题，提出的提案切口小、靶向准，提案建议更具针对性和可操作性。三是委员履职更富成效。提案者注重围绕政协性质定位，立足自身工作领域和专业特长认真撰写提案。这些提案凝聚着提案者的智慧和劳动，体现了广大政协委员和政协各参加单位通过提案建言资政、凝聚共识，助力现代化洛阳建设的履职热情和责任担当。

大会闭幕后，对已经立案的提案将按照有关规定交承办单位办理。本次大会提案征集截止日期以后收到的提案，将按照平时提案审查办理。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊)