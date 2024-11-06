洛阳代表委员热议“城市提质”

110个老旧小区改造项目全部开工，城市阳台一期建成投用，邻里中心、体育公园等“4+1”社区服务体系更加健全……2024年，洛阳市持续推动“两建设、三改造”，城市功能品质提档升级，群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

110个老旧小区改造项目全部开工，城市阳台一期建成投用，邻里中心、体育公园等“4+1”社区服务体系更加健全……2024年，洛阳市持续推动“两建设、三改造”，城市功能品质提档升级，群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

推动城市提质，能更好地聚合优质资源、促进城市经济高质量发展。围绕如何进一步推动城市提质工作，代表委员们畅谈感想体会，积极建言献策。大家一致表示，将坚持“重在提质”理念，强化运营思维，下大力气补齐公共服务短板，久久为功推动城市功能品质不断迈上新台阶。

“提升现代化城市功能品质，吸引更多青年人留在洛阳，就必须把发展城市经济摆在更加重要位置，创造更多年轻人喜欢的就业岗位。”洛阳市政协委员、洛阳市规划建筑设计研究院国土空间规划院副院长陈少乐表示，楼宇经济被称为城市“立起来的开发区”，建议以发展楼宇经济为抓手大力发展城市经济，科学制定发展规划和楼宇改造方案，统筹全市各类政策区和功能区产业布局；按照“一楼一产、多楼一产”原则，引导楼宇业主招大引强、集聚发展；将政府的产业诉求、运营商的经营诉求、企业的发展诉求有机结合，强化招商服务，让市场主体成为城市合伙人，助力城市实现高质量发展。

“老旧小区改造既是群众家门口的‘关键小事’，也是提升城市功能品质的‘民生大事’。洛阳市政府工作报告提出，2025年将推进110个老旧小区改造项目、加装电梯150部。”洛阳市人大代表、洛阳市志愿者联合会负责人付会斌建议，老旧小区改造要积极倾听群众心声，更加重视“道路提升、违建拆除、增设停车位”等群众可感可知的内容。作为市人大代表，自己也将履行代表职能，强化调研走访，及时提出更多惠民生、暖民心的意见建议，努力让群众幸福生活更有质感。