洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳代表委员热议“城市提质”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.10 20:53
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　110个老旧小区改造项目全部开工，城市阳台一期建成投用，邻里中心、体育公园等“4+1”社区服务体系更加健全……2024年，洛阳市持续推动“两建设、三改造”，城市功能品质提档升级，群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

　　推动城市提质，能更好地聚合优质资源、促进城市经济高质量发展。围绕如何进一步推动城市提质工作，代表委员们畅谈感想体会，积极建言献策。大家一致表示，将坚持“重在提质”理念，强化运营思维，下大力气补齐公共服务短板，久久为功推动城市功能品质不断迈上新台阶。

　　“提升现代化城市功能品质，吸引更多青年人留在洛阳，就必须把发展城市经济摆在更加重要位置，创造更多年轻人喜欢的就业岗位。”洛阳市政协委员、洛阳市规划建筑设计研究院国土空间规划院副院长陈少乐表示，楼宇经济被称为城市“立起来的开发区”，建议以发展楼宇经济为抓手大力发展城市经济，科学制定发展规划和楼宇改造方案，统筹全市各类政策区和功能区产业布局；按照“一楼一产、多楼一产”原则，引导楼宇业主招大引强、集聚发展；将政府的产业诉求、运营商的经营诉求、企业的发展诉求有机结合，强化招商服务，让市场主体成为城市合伙人，助力城市实现高质量发展。

　　“老旧小区改造既是群众家门口的‘关键小事’，也是提升城市功能品质的‘民生大事’。洛阳市政府工作报告提出，2025年将推进110个老旧小区改造项目、加装电梯150部。”洛阳市人大代表、洛阳市志愿者联合会负责人付会斌建议，老旧小区改造要积极倾听群众心声，更加重视“道路提升、违建拆除、增设停车位”等群众可感可知的内容。作为市人大代表，自己也将履行代表职能，强化调研走访，及时提出更多惠民生、暖民心的意见建议，努力让群众幸福生活更有质感。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
        春节假期就跟开了十倍速似的，“嗖”一下就过完了。
  • ·春节将至，洛阳医生紧急提醒！
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 政府工作报告（摘要）
  • 江凌参加涧西区代表团审议
  • 直播 | 洛阳市十六届人大三次会议...
  • 江凌参加政协经济界别组讨论
  • 快讯！洛阳市十六届人大三次会议...
  • 曹亦俊、夏许峰当选政协第十四届...
  • 两会瞬间【组图】
  • 洛阳今日晴转多云 最高气温11℃
  • 徐衣显参加政协教育、体育、少数...
  • 洛阳城市阳台足球场加固防护网 施...
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    红山欢乐谷随拍

    应天门

    晨曦

    洛阳大河荟
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605