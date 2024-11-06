3C产品“国补”铺开！洛阳补贴金额已超2000万元

年轻消费者在手机销售门店，仔细算起“实惠账”；咨询、下单的消费者络绎不绝，让销售人员直呼“忙到闭店”……10日，洛报融媒记者探访洛阳市多家电子产品销售门店发现，手机、平板、智能手表(手环)“以旧换新”补贴，点燃了消费者换新热情。

年轻消费者在手机销售门店，仔细算起“实惠账”；咨询、下单的消费者络绎不绝，让销售人员直呼“忙到闭店”……10日，洛报融媒记者探访洛阳市多家电子产品销售门店发现，手机、平板、智能手表(手环)“以旧换新”补贴，点燃了消费者换新热情。

在各大数码产品门店，购新政策温馨提示牌十分醒目。根据政策，个人消费者在参与商家购买补贴范围内手机、平板、智能手表(手环)等3类(单件销售价格不超过6000元)数码产品补贴活动的，按产品最终销售价格的15%给予补贴，每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴最高不超过500元。

在西工区某数码产品销售店铺，前来咨询、下单新手机的消费者络绎不绝。记者注意到，不少消费者一进店便咨询：“哪些机型可享受国补？”在销售人员的耐心解答下，一款款热销产品迅速被选购。

“我们店里卖得最好的是3000元至4000元的手机，这部分机型可以完全享受500元的国补满额优惠。”一位销售人员告诉记者，国补政策的出台极大地促进了消费者的购买热情，也使得商家的销售额大幅提升。

在苏宁易购万达店，各大手机品牌的“国补”广告十分醒目，以此来吸引更多的消费者。在小米品牌柜台，市民王涵看中了一款小米15手机，这款16GB+512GB型号的手机原价4999元，商家优惠价300元，再加上国补15%(最高500元)的折扣，最终他以大约4199元的价格购得这款手机。

“我的手机已经用了好几年了，最近系统反应越来越慢，使用起来很不方便！”王涵告诉记者，本来打算再坚持用两年再换，但看到这次政府的补贴政策，觉得现在换也是一个不错的选择，趁着春节假期就来了。

“我们也很愿意搭乘‘国补’这股东风，在春节期间推出了‘专项资金+限时补贴’的优惠叠加活动。”一位小米销售人员表示，这样的促销活动不仅提升了品牌的影响力，也让更多的消费者享受到了实惠。

记者走访了解到，商家纷纷抢抓政策机遇，推出了额外的优惠和服务，如免费贴膜、赠送手机壳等，以进一步提升消费者的购买体验。

业内人士表示，消费者在参与以旧换新活动时要保持理性，注意以下几点：尽量选择品牌官方门店或授权经销商进行以旧换新，避免上当受骗；仔细阅读以旧换新活动的具体规则，包括旧手机估价标准、新机优惠力度等，避免产生误解；在将旧手机交给商家之前，务必提前备份好重要数据，以免造成数据丢失。

随着新一轮以旧换新政策全面铺开，据统计，截至2月9日，洛阳3C产品以旧换新交易笔数52780笔，交易金额15945.42万元，补贴金额2007.83万元。

“希望‘国补’持续时间更长，可选择型号更多！”采访中，不少消费者表示，这次对手机的“国补”力度很大，希望该政策持续时间能长一些，让更多消费者能享受优惠。另外，也希望更多品牌和机型都加入“国补”行列，让消费者的选择更多。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 夏帆 乔安新 文/图）