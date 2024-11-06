洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

阵风9级！洛阳最新天气预报来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳气象 2025.02.10 20:51
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周周前期我市多短波槽活动，云系较多，周后期以晴好天气为主。受冷空气影响，11日夜间到12日风力较大。

　　具体天气预报

　　今天夜里：多云。

　　11日(周二)：多云转阴天，高海拔山区有小雪。偏东风2级～3级，夜里转西北风4级～5级，阵风7级～9级，气温-1℃～7℃。

　　12日(周三)：阴天转多云，西北风4级～5级，阵风7级～9级，气温1℃～8℃。

　　13日(周四)：多云间阴天，气温-2℃～11℃。

　　14日(周五)：多云转晴天，气温-1℃～13℃。

　　15日(周六)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温1℃～14℃。

　　16日(周日)：晴天间多云，气温0℃～12℃。

　　17日(周一)：晴天间多云，气温0℃～11℃。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
        春节假期就跟开了十倍速似的，“嗖”一下就过完了。
  • ·春节将至，洛阳医生紧急提醒！
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 政府工作报告（摘要）
  • 江凌参加涧西区代表团审议
  • 直播 | 洛阳市十六届人大三次会议...
  • 江凌参加政协经济界别组讨论
  • 快讯！洛阳市十六届人大三次会议...
  • 曹亦俊、夏许峰当选政协第十四届...
  • 两会瞬间【组图】
  • 洛阳今日晴转多云 最高气温11℃
  • 徐衣显参加政协教育、体育、少数...
  • 洛阳城市阳台足球场加固防护网 施...
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    红山欢乐谷随拍

    应天门

    晨曦

    洛阳大河荟
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605