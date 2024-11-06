阵风9级！洛阳最新天气预报来了

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周周前期我市多短波槽活动，云系较多，周后期以晴好天气为主。受冷空气影响，11日夜间到12日风力较大。 今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周周前期我市多短波槽活动，云系较多，周后期以晴好天气为主。受冷空气影响，11日夜间到12日风力较大。 具体天气预报 今天夜里：多云。 11日(周二)：多云转阴天，高海拔山区有小雪。偏东风2级～3级，夜里转西北风4级～5级，阵风7级～9级，气温-1℃～7℃。 12日(周三)：阴天转多云，西北风4级～5级，阵风7级～9级，气温1℃～8℃。 13日(周四)：多云间阴天，气温-2℃～11℃。 14日(周五)：多云转晴天，气温-1℃～13℃。 15日(周六)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温1℃～14℃。 16日(周日)：晴天间多云，气温0℃～12℃。 17日(周一)：晴天间多云，气温0℃～11℃。⑥